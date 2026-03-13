- Deutschland im Stabilitätskoma
Die Politik tut so, als ließe sich Deutschland noch mit den vertrauten Zweierkoalitionen der Bonner Jahre regieren. Doch ein zersplittertes Parteiensystem, schwächelnde Volksparteien und neue politische Akteure haben diese Statik aufgelöst. Demokratie wird künftig unordentlicher sein.
Deutschland leidet nicht an zu wenig Politik. Deutschland leidet an zu viel Angst vor Politik. Genauer: an der Sehnsucht nach jener alten bundesrepublikanischen Bequemlichkeit, in der sich aus zwei großen Parteien und einem kleineren Partner am Ende schon irgendwie eine ordentliche Regierung ergab. Diese Republik hängt geistig noch immer an einer Statik, die es nicht mehr gibt. Das Parteiensystem ist zersplittert, die alten Milieus sind porös, die Wähler wandern, die Mehrheiten sind kompliziert. Aber statt diese neue Wirklichkeit endlich anzunehmen, reagiert Berlin mit einer Mischung aus Panik, Moralrhetorik und Koalitionsakrobatik. Deutschland hat ein Stabilitätstrauma.
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