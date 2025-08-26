Rettung ist nötig. Nach dem turbulenten Sommer und dem nicht minder unruhigen Start der Bundesregierung im Frühjahr wollen Kanzler Friedrich Merz (CDU) und sein Vize Lars Klingbeil (SPD) nun die Koalition endlich in einen besseren Arbeitsmodus versetzen. Doch wie das gelingen soll, ist ungewiss. Das Projekt „Neustart“ hat nur einen wichtigen Konsens: Ein Scheitern darf es nicht geben. Anders als bei der Ampel, die im Dauerkrisenmodus verharrte, ist die Exit-Option jetzt noch viel unwahrscheinlicher als damals – allen überhitzen Aufgeregtheiten der vergangenen Wochen zum Trotz. Zu stark wäre die Angst vor den Kräften der Selbstzerstörung, wenn die Regierung zerbricht, so sagen es Abgeordnete in Berlin.

Um in Berlin besser zu regieren, verreisen die wichtigen Akteure diese Woche erst einmal Richtung Süden. Die Zauberformel heißt „Würzburg25“. Auf der Einladung zur gemeinsamen Klausurtagung der Geschäftsführenden Fraktionsvorstände von CDU/CSU und SPD für Donnerstag, die Cicero vorliegt, prangt symbolträchtig das Bild der mittelalterlichen Mainbrücke. Nach dem harten Gegeneinander, nicht zuletzt im Umfeld der gescheiterten Richterwahl, wollen sich die Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn (CDU) und Matthias Miersch (SPD) nun als Brückenbauer präsentieren.

Sie haben die Führungsriege der Regierungsfraktion zum „Teambilding“ eingeladen, wie es intern gesagt wird. Man müsse mal raus aus der Berliner Blase. Treffen im ältesten Hotel Deutschlands, im Hotel Rebstock in Würzburg. In komfortabler Atmosphäre sollen die Teilnehmer das Berliner Grau vergessen. Der dritte Spitzenmann im Führungstrio, der CSU-Landesgruppen-Vorsitzende Alexander Hoffmann, kennt sich in Franken aus, kommt aus Würzburg und weiß, wo es schön ist.

Suche nach dem gemeinsamen Verständnis

Doch ob die zweitägige Wellness-Kur funktioniert, ist offen. Die Konflikte sind noch nicht gelöst, wenn man abends bei einem fränkischen Schoppen Wein im Alten Gasthaus Mainmühle zusammensitzt. Tatsächlich aber haben manche Streitereien der vergangen Wochen auch damit zu tun, dass viele Abgeordnete noch gar nicht verinnerlicht hatten, dass man jetzt wirklich zusammen regieren will und nicht gegeneinander. Die Suche nach einem gemeinsamen Verständnis der Lage blieb weitgehend aus, stattdessen schlug man sich die bekannten unterschiedlich ideologisch gefärbten Maßnahmen um die Ohren.

Beispiel Richterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf. Die gescheiterte Richterwahl nach anfänglicher Zustimmung durch die Union hatte Wunden geschlagen. Auf der einen Seite sah man den Kernbestand christdemokratischen Selbstverständnisses gefährdet, auf der anderen Seite wähnte man dunkle Mächte am Werk. Statt die Krise schnell zu beheben, haben beide Seiten, zur eigenen emotionalen und medialen Genugtuung, sie weiter angeheizt. Zwischen Spahn und Miersch soll es zwischenzeitlich zur Funkstille gekommen sein. Um das zu ändern, kann etwas Alkohol und deftige Küche vielleicht helfen.

Im Kern ist diese Regierung ja ein Ding der Unmöglichkeit. Das haben allein die Debatten der zurückliegenden Tage wieder gezeigt. Wenn der Finanzminister nach dem Schuldendeal noch immer Haushaltslöcher findet und nach Steuererhöhungen ruft, dann scheint schon ein Minimalkonsens mit der Union nicht mehr zu bestehen. Wo ist die Verabredung zu tiefgreifenden Reformen, wenn die SPD nur wieder in Umverteilung denkt, mag sich da der Unions-Abgeordnete, aber auch der zunehmend enttäuschte Wähler denken.

Angst vor neuem Wortbruch

Der mediale Aufreger am Dienstag war dann die Äußerung des Unions-Abgeordneten Andreas Mattfeldt zur Steuerpolitik. Der Haushaltspolitiker der CDU sinnierte öffentlich darüber nach, ob man bei der Reichensteuer der SPD entgegenkommen könnte, um dann aber wirkliche Reformen beim Sozialstaat umzusetzen. Die Spitze der Union konnte die „Einzelmeinung“ gar nicht so schnell dementieren, wie der Vorwurf des erneuten Wortbruchs gegen Merz schon wieder im Raum war. Für die Kanzlerpartei geht der Kampf um die Glaubwürdig derzeit gefühlt täglich in die heiße Phase.

Und bei der SPD träumen manche linke Abgeordnete und auch manche Wähler längst von einem Bündnis mit Grünen und Linkspartei. Sie fragen sich, warum sie den mühsamen Kompromissweg mit der Union jetzt noch gehen sollen, wenn CDU und CSU doch längst mit der AfD liebäugeln und man sie deswegen besser bekämpfen sollte. Durch die neue starke Linkspartei phantasieren sich manche eine linke Mehrheit im Land herbei. Die politische Mitte ist längst kein Sehnsuchtsort mehr, vielmehr scheint sie für viele zum schwarzen Loch der Demokratie geworden zu sein.

Doch Merz und Klingbeil und auch Spahn und Miersch wissen, dass sie aus der Regierungsnummer jetzt nicht rauskommen. Weder ein Minderheiten-Kabinett noch Neuwahlen würden auch nur ansatzweise oder ahnungsweise ihre Lage verbessern. Diese Regierung, zumal nach gut 100 Tagen, ist zum Arbeiten verdammt, auch wenn ihr Untergang täglich und manchmal sogar stündlich medial angekündigt wird. Ob die Leistungsbilanz der Merz-Regierung dann an einem ferneren Tage einmal respektabel zu nennen sein wird oder nicht, lässt sich heute eben noch nicht sagen. Gewiss ist: Auf der anderen Seite des Flusses wartet nicht das Paradies. Will sagen: Ein Regierungs-Exit versetzt die Beteiligten in noch größeren Schrecken als das Weitermachen.

Außenpolitik als Wohlfühlfaktor

Auf der Tagungsordnung in Würzburg steht zunächst ein Impulsvortrag eines externen Gastes. Zu den Abgeordneten spricht im schlichten wie komfortablen „Kapitelsaal“ des Hotels der Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Das ist ein gruppendynamisch interessanter Schachzug. In der Außen- und Sicherheitspolitik gibt es zwischen Union und SPD derzeit so viel Einigkeit, auch über die Rolle des Kanzlers so viel positive Rückmeldung, dass Rutte trotz allem Schrecken in der Welt der Wohlfühlfaktor des Treffens sein wird. Und die Botschaft der Fraktionsgeneräle an die Unteroffiziere lautet: Seht mal, wie gut wir zusammenarbeiten können, wenn wir wollen.

Nach der Kaffeepause und einer Gesprächsrunde „Bestandsaufnahme und Ausblick“ geht es dann in Würzburg ab 17.30 Uhr um die „Arbeitsschwerpunkte Herbst 2025“. Die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden sollen dann vortragen, was zu tun ist. Hier setzt dann der klug erdachte Mechanismus ein, dass man im Konferenzraum in Würzburg nicht gegen den Koalitionspartner giften kann, um Punkte zu machen, weil der ja mit am Tisch sitzt. Doch wo ist dann das Ventil für Konflikte? Es bietet sich ein Opfer an: die Regierung selbst, denn in Würzburg treffen sich ja nur die Parlamentarier.

Das größte noch ausstehende innenpolitische Projekt dieser Regierung wird die Reform der sozialen Sicherungssysteme sein. Zugespitzt lässt sich formulieren: Wenn diese Koalition nicht bald die Abschaffung des „Bürgergeldes“ auf den Weg bringt, braucht die Union nächstes Jahr bei den Landtagswahlen kaum anzutreten, denn das würden große Teile ihrer Wählerschaft ihr nicht mehr verzeihen. Auf der anderen Seite verliert die SPD mit ihrem zunehmenden Linksdrall weite Teile ihrer angestammten Wählerschaft, doch hat sie in ihren Funktionärskreisen keine Kraft für einen Kurswechsel.

Maschine Kanzleramt läuft noch nicht

Wenn es beim „Teambuilding“ in Würzburg zu nächtlicher Stunde also allzu nett wird, dann muss ein anderer Sündenbock her. Wenn die Regierungsfraktionen sich annähern, dann wird nämlich eine andere Problemzone dieser Regierung deutlich, die Regierung selbst. Die Krise der vergangenen Monate ist in weiten Teilen durchaus auch hausgemacht. Der Streit um die Senkung der Stromsteuer etwa war weitgehend ein Abstimmungs- und Kommunikationsproblem. Auch beim Thema Israel fehlte es an einer Telefon-Offensive in die eigenen Reihen hinein.

Die Maschine Kanzleramt funktioniert noch nicht so, wie sie sollte, viele Ministerien sind noch mehr mit dem „Organisationserlass“ beschäftigt als mit ihrer eignen politischer Arbeit. Will sagen: Selbstbeschäftigung statt Problemlösen. Arbeitsstäbe wurden damit beauftragt, für die Öffentlichkeit eine gute 100-Tage-Bilanz zu formulieren, anstatt an ihr zu arbeiten. Wenn also in Würzburg gute Stimmung herrschen wird, bedeutet das noch lange nicht, das alles besser wird.

Bürokratische Entbürokratisierung

Als ein Beispiel für die noch dysfunktionale Aufstellung der Regierungsarbeit könnte sich nun die eingesetzte „Kommission zur Sozialstaatsreform“ erweisen. Obwohl der ganze Sozialstaat draufsteht, will man sich doch lieber nicht um alles kümmern. Im internen Konzept, das Cicero vorliegt, wird als Aufgabe beschrieben, dass man „Leistungen“ besser „aufeinander abstimmen“ wolle. Zudem wird erklärt, was man alles nicht mache, nämlich sich um den Bereich der „beitragsfinanzierten Leistungen“ zu kümmern (Rente etc.).

Das ganze klingt sehr bürokratisch, auch wenn von Entbürokratisierung gesprochen wird. Konsequenterweise wird die Kommission auch vornehmlich von Mitarbeitern der Ministerien besetzt. Ein Fachpolitiker im Bundestag sagt dazu: „Dafür braucht es keine Kommission, das kann KI“. Was hingegen notwendig sei, sei eine politische Kommission, in der man sich über die Problemlagen einig werde und echte Reformen bespricht. Vielleicht wird das in Würzburg am Rande auch einmal Thema.

Der größte Fehler an „Würzburg25“ könnte die Gästeliste sein. Zwei Leute sind gar nicht eingeladen worden. Kanzler und Vizekanzler fehlen, es ist eben nur die Tagung der Fraktionsvorstände. Wenn die Regierung einen Neustart will, dann muss man nicht nur bei den medialen Waffen abrüsten, man muss auch wirklich zusammenarbeiten wollen. Auf allen Ebenen. So weit ist es noch nicht.