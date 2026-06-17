SPD-Generalsekretär schulmeistert Steinbrück - Was hinter Klüssendorfs Dekret der ewigen Brandmauer steht

Tim Klüssendorf verwirft die von Peer Steinbrück ins Spiel gebrachte hypothetische Aussicht auf eine deradikalisierte AfD. Die Brandmauer soll bedingungslos und absolut sein. Dahinter dürfte ein profaneres Ziel als die Liebe zum Grundgesetz stehen.