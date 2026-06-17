- Was hinter Klüssendorfs Dekret der ewigen Brandmauer steht
Tim Klüssendorf verwirft die von Peer Steinbrück ins Spiel gebrachte hypothetische Aussicht auf eine deradikalisierte AfD. Die Brandmauer soll bedingungslos und absolut sein. Dahinter dürfte ein profaneres Ziel als die Liebe zum Grundgesetz stehen.
Der frühere Bundesfinanzminister Peer Steinbrück hat es sich zum Markenzeichen gemacht, „Klartext“ zu sprechen – zumindest seit er nicht mehr politisch aktiv ist für seine SPD. Meist heißt das, einfach auszusprechen, was jedem unvoreingenommenen rationalen Beobachter außerhalb der Partei oder des gesamten Politikbetriebs ganz selbstverständlich einleuchtet. Das scheint allerdings für die aktive SPD ein rotes Tuch zu sein, jedenfalls für ihren Generalsekretär Tim Klüssendorf.
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