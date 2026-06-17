Klüssendorf
Tim Klüssendorf in der SPD-Zentrale, Berlin, 18.05.2026 / picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

SPD-Generalsekretär schulmeistert Steinbrück Was hinter Klüssendorfs Dekret der ewigen Brandmauer steht

Tim Klüssendorf verwirft die von Peer Steinbrück ins Spiel gebrachte hypothetische Aussicht auf eine deradikalisierte AfD. Die Brandmauer soll bedingungslos und absolut sein. Dahinter dürfte ein profaneres Ziel als die Liebe zum Grundgesetz stehen.

VON FERDINAND KNAUSS am 18. Juni 2026 4 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Zur Artikelübersicht

Der frühere Bundesfinanzminister Peer Steinbrück hat es sich zum Markenzeichen gemacht, „Klartext“ zu sprechen – zumindest seit er nicht mehr politisch aktiv ist für seine SPD. Meist heißt das, einfach auszusprechen, was jedem unvoreingenommenen rationalen Beobachter außerhalb der Partei oder des gesamten Politikbetriebs ganz selbstverständlich einleuchtet. Das scheint allerdings für die aktive SPD ein rotes Tuch zu sein, jedenfalls für ihren Generalsekretär Tim Klüssendorf.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Rainer Mrochen | Do., 18. Juni 2026 - 08:21

...weil um Grunde träumen wir, die Linken, doch alle von der gleichen Idee. Wenn es ums' eigene Überleben geht zeigt sich ja schon seit längerem wozu die SPD'ler fähig sind. Da ist Erpressung, gegenüber dem größeren Koalitionspartner, noch das kleinere Übel. Lieber nimmt man Land und Leute in Geiselhaft nur um nicht durch Reformen noch mehr Stimmanteile zu verlieren. Jetzt scheint es, nach Meinung des Autors, sogar soweit zu gehen, daß die ex-Partei der Mauerschützen, man könnte auch sagen ex-Mör...partei, schon im Vorfeld möglicher Koalitionen, hofiert wird. Diese geistig verwirrten wollen keine starke Nation. Ihr Idealbild ist nach wie vor das Weltbürgertum; Opfer inbegriffen. Allerdings ist Europa als gesamte Projektionsfläche für ein derartiges Vorhaben zu betrachten. Extremisten operieren ohne Rücksicht auf Verluste gilt allerdings in jede, politische Richtung. Argumentieren können Linke schon lange nicht mehr, denn die Partei, die Partei, hat immer Recht.

Wolfgang Borchardt | Do., 18. Juni 2026 - 09:00

Eine katastrophale Politik, die man beibehält, weil man sie für gut hält einerseits. Gleichzeitig muss man zusehen, wie diese Politik das Symptom "AfD" stärkt. Da es so ist, muss es von denen, die die Macht haben, so gewollt sein. Oder gibt es eine andere Erklärung?

IngoFrank | Do., 18. Juni 2026 - 09:02

Kurs auf die Einstelligkeit ….. aber mit imme noch einem großen Mund, um es gesittet zu formulieren 😂
Lasst Sie an ihrer Brandmauer festhalten lasst sie im Verbund mit ihren NGOs und der Antifa den Parteitag in Erfurt sabotieren, es wird nichts nützen …..In Thüringen erreichte sie gerade einmal 6% in Baden Würtenberg ähnlich schlecht und nun in SA mit viel Glück vielleicht ganz raus. Das Festhalten an der Brandmauer generiert lediglich das Festhalten an der Regierungsmacht. Auch das wird nicht ewig funktionieren
Aber eines muss man der SPD lassen, sie erfüllt in gewisser Weise einer „Vorbildfunktion“ in dem sie der Union vorlebt, wohin die Reise gehen wird 👏🏻👏🏻👏🏻
Mit freundlichen Grüßen a d Erfurter Republik

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.