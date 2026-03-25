Klingbeil-Rede bei der Bertelsmann Stiftung - Die halbe Wahrheit des Vizekanzlers

Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hat eine Rede über notwendige Reformen gehalten. Vieles in seiner Diagnose ist grundsätzlich richtig, doch Entscheidendes lässt er einfach unter den Tisch fallen: den aufgeblähten Staat und die illegale Massenmigration.