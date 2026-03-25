Lars Klingbeil
Lars Klingbeil während seiner Rede bei der Bertelsmann Stiftung / picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Klingbeil-Rede bei der Bertelsmann Stiftung Die halbe Wahrheit des Vizekanzlers

Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hat eine Rede über notwendige Reformen gehalten. Vieles in seiner Diagnose ist grundsätzlich richtig, doch Entscheidendes lässt er einfach unter den Tisch fallen: den aufgeblähten Staat und die illegale Massenmigration.

VON BEN KRISCHKE am 25. März 2026 6 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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„Modernisierung“ ist ein seltsamer Begriff. Er klingt, als gäbe es so etwas wie einen abgeschlossenen Fortschritt. Er mag funktionieren, wenn es darum geht, die Dämmung beim Eigenheim auf den neuesten Stand zu bringen oder Faxgeräte zum Sperrmüll zu schaffen. Ob es so etwas wie die Modernisierung eines Staates gibt, zumal von der Größe der Bundesrepublik, darüber ließe sich aber länger philosophieren.

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Heidemarie Heim | Mi., 25. März 2026 - 18:48

Was haben Sie lieber Herr Krischke denn gegen "Wir-Konstrukte"? Man fühlt sich dadurch doch gleich mitgenommen, mit einbezogen, auf vermeintlicher Augenhöhe ernst genommen;). Außerdem entlastet es zugleich den "Überbringer/ Boten schlechter Nachrichten", den man in früher noch unzivilisierten Zeiten des Öfteren enthaupten ließ, um ihn zum Schweigen zu bringen oder an einer Weiterverbreitung zu hindern?
Dem ein oder anderen Koalitionspartner aus der Union wäre diese Art der Verhinderung glaube ich sehr gelegen gekommen. Und bei dieser elenden kabellosen modernen Technik kann man noch nicht mal einen Stecker ziehen!
Doch wie komme ich auf herrlich bzw. finde ich amüsant angesichts der gemachten Ankündigungen? Weil mir als Loriot-Fan dessen spontanes "Ach? Ach was!" einfiel bei der Lagebeschreibung;). Und gleich danach, dass Herr Vizekanzler noch was Weiteres vergaß. Nämlich den Anteil am Ist-Zustand seiner in Dauerschleife befindlichen Mitregierung über Jahrzehnte;). Shit happens😄. LG

Theodor Lanck | Mi., 25. März 2026 - 20:07

Zu hoffen, dass ausgerechnet die Parteien und Politikern, die für die Krisenlage verantwortlich sind, von sich aus mit dem Selbstbetrug auf zahlreichen Feldern aufhören, ist wohl reichlich naiv. Die Ent-Täuschung von Grünen, Sozis und Merkel-CDU braucht noch wesentlich mehr Schocks (v.a. an der Urne).

Bis dahin aber wird Klingbeil mit Merz dafür sorgen, dass die beliebten drei "S" der SPD - Schulden, Steuern, Sozialleistungen - noch erheblich ausgeweitet werden, denn es ist der einfache Weg.

Stefan | Mi., 25. März 2026 - 23:22

Der Vizekanzler hört sich gerne reden und vergisst dabei wohl welcher Partei er angehört.
Mit den Genossen nämlich ist so wie er sich das vorstellt eher kein Staat zu machen.

Stefan Teschner | Mi., 25. März 2026 - 23:22

Clever von Klingbeil: „Ran an die Reichen“ ist bis weit in die politische Mitte hinein konsensfähig – denn reich sind ja immer die anderen. Alles in allem erstmal nur eine vorsichtige Standortbestimmung, aber immerhin.
Auch wenn er den Genossen in der Analyse offensichtlich einige unangenehme Wahrheiten ersparen wollte, signalisierte er doch, dass die SPD zumindest im Ansatz in der Realität angekommen ist. Vielleicht wird der Führungsebene so langsam klar, dass man sich auf einem strategischen Irrweg befindet, wenn man vornehmlich als als Interessenvertretung von Versagern und Leistungsverweigerern wahrgenommen wird. Denn die werden m.E. von anderen Gruppierungen sehr viel zielgerichteter bedient und umsorgt: Von den Linken und womöglich bald auch von den Grünen (wenn sich deren zahlenmäßig starke Jugendorganisation erstmal in der Haupt-Partei etabliert hat)
Man könnte ja auch mal schauen, was die wenigen erfolgreichen Sozialdemokratischen Parteien in Europa so ganz anders machen..

"Man könnte ja auch mal schauen, was die wenigen erfolgreichen Sozialdemokratischen Parteien in Europa so ganz anders machen.."
Bevor die Genossen das tun fällt Ostern und Weihnachten auf einen Tag.
Gegen politische Dummheit ist bis dato nämlich noch kein Kraut gewachsen. 😉

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