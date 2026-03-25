- Die halbe Wahrheit des Vizekanzlers
Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hat eine Rede über notwendige Reformen gehalten. Vieles in seiner Diagnose ist grundsätzlich richtig, doch Entscheidendes lässt er einfach unter den Tisch fallen: den aufgeblähten Staat und die illegale Massenmigration.
„Modernisierung“ ist ein seltsamer Begriff. Er klingt, als gäbe es so etwas wie einen abgeschlossenen Fortschritt. Er mag funktionieren, wenn es darum geht, die Dämmung beim Eigenheim auf den neuesten Stand zu bringen oder Faxgeräte zum Sperrmüll zu schaffen. Ob es so etwas wie die Modernisierung eines Staates gibt, zumal von der Größe der Bundesrepublik, darüber ließe sich aber länger philosophieren.
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