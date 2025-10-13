- „Ein Pflaster auf einem Beinbruch“ – Streit um den Preis des Aufschwungs
500 Milliarden Euro sollen Deutschlands Infrastruktur auf Vordermann bringen. Doch Ökonomin Monika Schnitzer spricht von einem „Verschiebebahnhof“, Kommunalpolitiker von „Kosmetik“. Nur Lars Klingbeil zeigt sich überzeugt: Ohne Milliardeninvestitionen drohe Stillstand.
Unter dem Titel „Was kostet uns der Aufschwung, Herr Klingbeil?“ widmete sich Caren Miosga am Sonntagabend einem der zentralen politischen Streitpunkte dieser Monate: der Frage, wie der wirtschaftliche Aufschwung finanziert werden kann – und was er die Gesellschaft letztlich kostet. Im Mittelpunkt stand das von der Bundesregierung geplante 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen, das in den kommenden Jahren dazu dienen soll, die marode deutsche Infrastruktur auf Vordermann zu bringen.
Neben Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil waren Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, und Markus Preiß, Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, zu Gast.
