Klingbeil bei Miosga - „Ein Pflaster auf einem Beinbruch“ – Streit um den Preis des Aufschwungs

500 Milliarden Euro sollen Deutschlands Infrastruktur auf Vordermann bringen. Doch Ökonomin Monika Schnitzer spricht von einem „Verschiebebahnhof“, Kommunalpolitiker von „Kosmetik“. Nur Lars Klingbeil zeigt sich überzeugt: Ohne Milliardeninvestitionen drohe Stillstand.