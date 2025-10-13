Bundesfinanzminister Lars Klingbeil
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil / Screenshot (ARD, Caren Miosga)

Klingbeil bei Miosga „Ein Pflaster auf einem Beinbruch“ – Streit um den Preis des Aufschwungs

500 Milliarden Euro sollen Deutschlands Infrastruktur auf Vordermann bringen. Doch Ökonomin Monika Schnitzer spricht von einem „Verschiebebahnhof“, Kommunalpolitiker von „Kosmetik“. Nur Lars Klingbeil zeigt sich überzeugt: Ohne Milliardeninvestitionen drohe Stillstand.

VON CAROLINA KAUBE am 13. Oktober 2025 5 min

Autoreninfo

Carolina Kaube studierte Governance and Public Policy – Staatswissenschaften in Passau und absolviert derzeit ein Redaktionspraktikum bei Cicero.

 

So erreichen Sie Carolina Kaube:

Zur Artikelübersicht

Unter dem Titel „Was kostet uns der Aufschwung, Herr Klingbeil?“ widmete sich Caren Miosga am Sonntagabend einem der zentralen politischen Streitpunkte dieser Monate: der Frage, wie der wirtschaftliche Aufschwung finanziert werden kann – und was er die Gesellschaft letztlich kostet. Im Mittelpunkt stand das von der Bundesregierung geplante 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen, das in den kommenden Jahren dazu dienen soll, die marode deutsche Infrastruktur auf Vordermann zu bringen.

Neben Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil waren Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, und Markus Preiß, Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, zu Gast.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.