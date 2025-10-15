Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Hamburg soll schon 2040 klimaneutral werden, fünf Jahre früher als bislang geplant. Beim „Hamburger Zukunftsentscheid“ hat sich am Sonntag die Mehrheit derjenigen, die ihre Stimme abgegeben haben, dafür ausgesprochen. Da nur 43,6 Prozent der Wahlberechtigten überhaupt teilnahmen, diktiert also kaum ein Viertel von ihnen der Stadt diesen voraussichtlich schicksalhaften Weg. Was den Hamburgern nun bevorsteht, ist im Detail noch unklar. Aber sie können sich vielleicht an Erfahrungen anderer Städte orientieren. An den Erfahrungen der Bonner beispielsweise, die nur wenige Wochen vorher bei der Oberbürgermeisterwahl ihren früheren kommunalen Klimaschutzeifer mit einer Art elektoraler Notbremse korrigiert haben.

„Welthauptstadt für Nachhaltigkeit und Klimaschutz“ Die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn, 323.000 Einwohner, ist sozialstrukturell durch zweierlei gekennzeichnet: Es gibt eine alte und große Universität und eine in ihrer Geschichte als ehemalige Bundeshauptstadt begründete Vielzahl nicht nur bundesdeutscher Behörden und Ministerien, sondern auch Uno-Einrichtungen. Die „UN-Stadt Bonn“ beherbergt 20 UN-Sekretariate, darunter das UN-Klimasekretariat, und viele weitere internationale Organisationen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Was das für die Sozialstruktur und politische Ausrichtung der Bevölkerung bedeutet: viele Studenten und vor allem viele akademisch – sehr oft geistes- und sozialwissenschaftlich – (aus)gebildete Menschen in mehr oder weniger unkündbaren und mit Steuergeld konjunkturunabhängig bezahlten Positionen.