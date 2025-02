Vor ihrem Eintritt in die Ampel wollten alle grün sein. Nach drei Jahren in der Regierung will niemand mehr etwas mit ihnen zu tun haben. Die Grünen haben es in Rekordzeit geschafft, ihr wichtigstes Ziel – den ökologischen Umbau einer Industriegesellschaft – zu einem Verliererthema zu machen. Die Regierungsbilanz ist desaströs. Die Energiepreise sind auf Rekordniveau, und im gleichen Maße schwinden die Arbeitsplätze in der Industrie. Das Markenzeichen der Grünen kam in den letzten Jahren zur unheilvollen Entfaltung: Die Gängelung des Lebens durch eine kleinteilige Bürokratie lähmt inzwischen das ganze Land.