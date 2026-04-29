Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

Nicht erst seit dem Iran-Krieg wird wieder über Energie diskutiert. Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, hat den Ausstieg aus der Kernenergie kürzlich als „strategischen Fehler“ bezeichnet. Der Bundeskanzler hält den Atomausstieg ebenfalls für einen Fehler, allerdings – wenig nachvollziehbar – für „irreversibel“. Die Lobby der erneuerbaren Energien ist alarmiert und hält dagegen. Umweltminister Schneider fordert „absolute Vorfahrt für die Erneuerbaren“ und will den Ausbau weiter forcieren. Natürlich ist das in erster Linie eine politische Frage. Aber erlaubt das Grundgesetz überhaupt einen absoluten Vorrang für erneuerbare Energien?

Ex-Klimaminister Habeck hat die Vorfahrt für erneuerbare Energien sogar ins Gesetz schreiben lassen. Sein Gesetzespaket von 2022 – das „Osterpaket“ – hat an vielen juristischen Stellschrauben gedreht, um die Genehmigung von Windkraft- und Solaranlagen einfacher und schneller zu machen. Ganz entscheidend ist die Neufassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Es ist die Magna Charta der erneuerbaren Energien. Per gesetzlicher Definition liegen erneuerbare Energien jetzt im „überragenden öffentlichen Interesse“ und dienen „der öffentlichen Sicherheit“. In der Planung sollen sie jetzt als „vorrangiger Belang“ behandelt werden – jedenfalls, bis Deutschland klimaneutral ist. Das klingt nach drögen bürokratischen Details. Aber das täuscht: Das ist ein echter Paradigmenwechsel: Er macht die „absolute Vorfahrt für die Erneuerbaren“ rechtlich möglich. Was Umweltminister Schneider heute fordert, hat Habeck bereits vorbereitet.

Abschaffung der Abwägung

Großprojekte wie etwa eine Windkraftanlage sind gesellschaftliche Störenfriede und brisante Konfliktherde. Denn sie verändern die Umgebung tiefgreifend. Sie stehen nicht in einer unbewohnten Wüste; sie werden in einer dicht besiedelten Kulturlandschaft errichtet. Sie haben negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild, auf die Lebensqualität der Anwohner – und auf den Wert ihrer Immobilien. Sie gefährden Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, benachbarte Gewerbetriebe, die vom Fremdenverkehr leben, oder Reha-Kliniken in der Nähe, die Ruhe und Harmonie brauchen. Sie bedrohen Tierarten und Gewässer; sie zerstören Naturschutzgebiete und gewachsene Ökosysteme.

Trotzdem ist es nicht pauschal verboten, Windparks zu errichten. Sie können ja einen Nutzen haben. Aber bis vor einigen Jahren hat das Recht eine sorgfältige Abwägung und eine akribische Kosten-Nutzen-Rechnung verlangt. Alle betroffenen Schutzgüter – Energieversorgung, Eigentum, Naturschutz, Denkmalschutz, Artenschutz, Gewässerschutz, Naturschutz, Tierschutz – mussten miteinander und gegeneinander abgewogen werden. Nur dann, wenn der Windpark trotz seiner negativen Umweltauswirkungen mehr Nutzen als Schaden hatte, durfte er gebaut werden. Die Abwägung war das effektive Mittel, um sicherzustellen, dass alle Interessen und Aspekte umfassend berücksichtigt werden. Sie war deshalb rechtlich zwingend. Ohne Abwägung durfte keine Behörde eine Genehmigung erteilen.

Seit der Habeck’schen Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes gilt das nicht mehr. Jetzt setzen sich erneuerbare Energien immer durch. Sie sind ja laut Gesetz im „überragenden Interesse“ und müssen als „vorrangiger Belang“ behandelt werden. Da ist kein Platz mehr für eine echte Abwägung, die gute Lösungen findet und Konflikte entschärft. Hier zeigt sich ungeschminkt der grüne Furor, der dem Klimaschutz alles, wirklich alles unterordnet. Andere Ziele und Schutzgüter werden rücksichtslos zur Seite gedrängt. Lange gewachsene Mechanismen im Recht, die Konflikte lösen könnten, werden bewusst ignoriert. „Absolute Vorfahrt für die Erneuerbaren“ in Reinkultur. Aber ist das überhaupt verfassungsmäßig? Sicher nicht.

Die abwägende Verfassung

Das Grundgesetz ist eine abwägende Verfassung. Sie kennt viele unterschiedliche Staatsziele und nimmt zahlreiche Grundrechte wichtig, die im Konflikt miteinander stehen. Die Folge: Entscheidungen akzeptiert es nur, wenn sie nach einer sorgfältigen Abwägung zustande kommen.

Der Rechtsstaat ist das Gegenteil eines Willkürstaates. Auch wer politische Macht hat, muss sich an Recht und Gesetz halten. Ein unbegrenzter Gestaltungsspielraum für staatliche Behörden ist im Rechtsstaat undenkbar. Bei der Frage, ob und wo eine Windkraftanlage oder ein Solarpark genehmigt wird, haben die zuständigen Behörden ein weites Planungsermessen. Bei so komplexen Entscheidungen geht das nicht anders. Wie lässt sich verhindern, dass das weite Ermessen zur Willkür wird? Der Rechtsstaat hat ein Mittel dagegen: die akribische und immer nachvollziehbare Abwägung aller betroffenen Interessen. Sie macht den Unterschied zur willkürlichen (macht)politischen Entscheidung aus.

Auch der Demokratiegrundsatz des Grundgesetzes verlangt zwingend eine Abwägung. Entscheidungen in der Demokratie müssen transparent und klar nachvollziehbar sein. Sie sollen – das ist jedenfalls die Vorstellung des Grundgesetzes – grundsätzlich rational sein. Das heißt vor allem: Sie setzen Prioritäten mit differenzierten Begründungen, die im weitesten Sinne vernünftig sind. Und last, but not least: Demokratische Entscheidungen müssen auch Konflikte bewältigen und Konfliktlösungen finden, die im besten Fall nachhaltig sind und befriedend wirken. Keine Frage: Behördenentscheidungen verfehlen diese Anforderungen in der Praxis (zu) oft. Aber trotzdem: Sie sind der verfassungsrechtliche Maßstab, an dem sich das Behördenhandeln messen lassen muss. Aus demokratietheoretischer Sicht sind deshalb Abwägungen zwingend nötig, auch wenn es um Windkraft und Sonnenenergie geht. Nur so bekommt man Lösungen, die nachvollziehbar Konflikte lösen und befriedend wirken können. Und das ist gerade im Bereich der erneuerbaren Energien dringend nötig.

Umweltstaat, kein Klimastaat

Seit 1994 verlangt das Grundgesetz vom Staat, dass er „in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen“ schützt. Er muss – mit anderen Worten – auch, aber nicht nur ein Umweltstaat sein. Klimapolitik ist deshalb seine Pflicht. Aber das ist kein Freibrief für einen hemmungslosen Ausbau von Windparks und Solaranlagen. Denn Klimapolitik ist nur ein Umweltziel unter vielen anderen. Das Verfassungsgericht in Karlsruhe ist in seiner Auslegung ganz klar: Umweltschutz ist mehr als eindimensionaler Klimaschutz. Deshalb verlangt auch der Umweltartikel im Grundgesetz, dass Kosten und Nutzen von erneuerbaren Energien mit anderen Aspekten des Umweltschutzes abgewogen werden. Wenn etwa die Nachteile für das Eigentum oder die Gesundheit der Anwohner, für den Artenschutz, den Gewässerschutz oder den Landschaftsschutz zu groß sind, dürfen Windparks nicht gebaut werden. Klimaschutz über alles und absoluter Vorrang für die erneuerbaren Energien – das ist mit dem Grundgesetz nicht zu machen. Ohne Abwägung geht es nicht.

Die Politik sollte das EEG so ändern, dass es grundgesetzkonform ist. Es ist höchste Zeit. Sonst stehen alle Genehmigungen für Windkraftanlagen und Solarparks juristisch auf tönernen Füßen. Die Anlagenbetreiber müssten damit rechnen, dass das Bundesverfassungsgericht das Gesetz für verfassungswidrig erklärt. Dann hätten Windkraftanlagen und Solarparks keine rechtliche Grundlage mehr – und wären auf Sand gebaut.