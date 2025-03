Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

Friedrich Merz hat die erste Hürde genommen. Er wollte mit aller Gewalt mehrere Verfassungsänderungen in kürzester Zeit durchdrücken. Der alte, vom Bundespräsidenten aufgelöste Bundestag ist ihm gefolgt. Die Abgeordneten haben ihm in den allerletzten Tagen ihrer Amtszeit die notwendige Zweidrittelmehrheit verschafft. In den vergangenen Wochen ist in der Öffentlichkeit ausführlich und heftig kontrovers über die exorbitanten Schulden diskutiert worden, die Merz aufnehmen will.

Fast, wenn auch nicht ganz, ist dabei untergegangen, dass den Grünen in den Verhandlungen mit den zukünftigen Koalitionären ein spektakulärer Coup gelungen ist. Im Schatten der Schuldendebatte haben sie es geschafft, ein konkretes grünes Politikziel im Grundgesetz zu verankern. Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen, ist jetzt Bestandteil der Verfassung.

Klimaneutralität als Staatsziel?

Klimaneutralität bis 2045 ist allerdings kein offizielles Staatsziel geworden. Durch Staatsziele verpflichtet das Grundgesetz den Staat, bestimmte Ziele aktiv zu verfolgen. Alle Teile des Staates, nicht nur die politischen Institutionen, sondern auch die Verwaltung im Alltag, müssen auf diese Ziele hinarbeiten. Die Staatsziele im Grundgesetz geben der Entwicklung des Staates eine Richtung. Sie sind der Kompass für den Tanker Bundesrepublik Deutschland. Demokratie, Rechtsstaat, Sozialstaat, Bundesstaat, Umweltstaat und europäische Integration – das sind die großen Ziele, die das Grundgesetz vorgibt. Auf dieser Rangstufe steht Klimaneutralität bis 2045 nicht.

Klimaneutralität 2045 ist gedacht als verbindliche Zweckbestimmung für den Teil des Sondervermögens, der für den Klimaschutz eingesetzt werden soll. Konkret: Die 100 Milliarden, die für den Klimaschutz vorgesehen sind, müssen dafür eingesetzt werden, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. Auf den ersten Blick scheint das eine übersichtliche, begrenzte Wirkung zu entfalten. Das ist auch das, was die CDU in diesem Zusammenhang öffentlich kommuniziert: Klimaneutralität sei eine sehr begrenzte Zweckbestimmung für einen Teil des geplanten Sondervermögens. Mehr nicht. Mehr nicht?

Verfassung als lebendiges System

Das ist sehr fahrlässig und viel zu kurz gedacht. Das verkennt die kaum vorhersehbare Eigendynamik, die Begriffe entfalten, wenn sie erst einmal in der Verfassung sind. Dann kann der feine juristische Unterschied zwischen Staatsziel und bloßer Zweckbestimmung schnell verwischen und irrelevant werden.

Wenn eine Verfassung funktioniert, ist sie kein totes Papier. Sie ist ein lebendiges System, das auf Einflüsse von außen reagiert und sich eigenständig weiterentwickelt. Diese Entwicklungen können eine Richtung einschlagen, die man nicht vorhergesehen oder gewollt hat. Deshalb müssen Eingriffe von außen – also Verfassungsänderungen – immer behutsam und sehr gut durchdacht sein. Sonst kann es passieren, dass man böse Überraschungen erlebt.

Schreibt man Klimaneutralität bis 2045 in die Verfassung, kann es durchaus sein, dass man solch eine böse Überraschung erleben wirdWas. Ein denkbares Szenario wäre: NGOs treten eine Klagewelle gegen alle möglichen CO2-relevanten Vorhaben los. Begründung: Mit dem Projekt ist die Emission von CO2 verbunden – und das schadet dem Ziel Klimaneutralität bis 2045. Das kann die Renovierung eines Einfamilienhäuschen sein, der Bau einer neuen Industrieanlage oder die Anschaffung neuer Flugzeuge für die Bundeswehr. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. CO2 neutral ist das alles nicht.

Deindustrialisierung durch die verfassungsrechtliche Hintertür

Klagen kann man natürlich gegen alles. Aber hätten solche Klagen auch Erfolg? Unwahrscheinlich ist das nicht. Immerhin gibt es dafür einen Präzedenzfall: das Klima-Urteil des Verfassungsgerichts von 2021. Damals hatte Karlsruhe das geltende Klimaschutzgesetz zusammen mit der Verfassung als Hebel benutzt, um Einfluss auf die aktuelle Klimapolitik der Bundesregierung zu nehmen. Karlsruhe zwang die damalige Regierung Merkel, die konkret anvisierten Klimaschutzziele deutlich zu verschärfen. Der Gewaltenteilungsgrundsatz verlangt eigentlich richterliche Zurückhaltung. Konkrete Vorgaben für die Gesetzgebung sind nicht Sache eines Gerichts. Davon hat sich Karlsruhe nicht bremsen lassen.

Nicht unwahrscheinlich also, dass die Verfassungsrichter den Klimaneutralitätsklägern recht geben würden. Dabei könnten sie sich auf die Zweckbestimmung „Klimaneutralität bis 2045“ stützen, die jetzt ins Grundgesetz aufgenommen wird. Auch wenn sie eigentlich nur eine technische Norm, eine eng begrenzte Zweckbestimmung eines Sondervermögens ist, kann sie vom Gericht als Konkretisierung des Staatsziels Umweltschutz ausgelegt werden. So gewinnt die Formel „Klimaneutralität bis 2045“ rechtliche – und politische - Sprengkraft. Zusammen mit einem aktivistischen Verfassungsgericht öffnet sie die Tür für eine gerichtlich erzwungene Deindustrialisierungspolitik, getarnt als Klimaschutz.

Konkrete Politikziele und Verfassung

Verfassungen haben eine Funktion. Sie schreiben die Grundlagen und Grundwerte einer Gesellschaft rechtlich verbindlich fest. Eine gute Verfassung wächst aus dem Konsens der Bürger. Über sie gibt es wenig Streit. Ihr Inhalt ist das, was für die Gesellschaft und den Staat von grundlegender Bedeutung ist. Deshalb geht es im Grundgesetz um die Menschenwürde und die Grundrechte, um die Demokratie, den Rechtsstaat und den Sozialstaat. Das kann sich auf weitestgehende Zustimmung der Bürger stützen.

Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen, ist dagegen ein sehr konkretes Politikziel. Ob es vernünftig ist, darüber kann und muss man streiten. Wie wichtig ist das Ziel überhaupt? Was ist der Preis, den man dafür zahlen müsste? Und wollen oder können die Bürger diesen Preis zahlen? Das sind hochpolitische Fragen, die politisch diskutiert und am Ende mit Mehrheit beantwortet werden müssen. So funktioniert Demokratie.

Solche Fragen können nicht durch aktivistische NGOs, die Klagen einreichen, und übereifrige Gerichte entschieden werden. Das ist nicht demokratisch. Das schädigt das Vertrauen der Bürger in die Politik und – noch schlimmer - in die Demokratie. Deshalb ist es fahrlässig, sogar – man muss es so deutlich sagen - dumm, konkrete Politikziele mit genauer Fristsetzung in die Verfassung zu schreiben. Weiß Friedrich Merz eigentlich, was er damit anrichtet?