Natürlich dürfte jedem klar sein, dass es weder den Hotels noch der Hamburger Volksbank um Ökologie geht, sondern schlicht um Kostenersparnis. Tatsächlich illustriert die Vereinnahmung einer Jugendbewegung für angeblich ressourcenschonendes Onlinebanking in betörender Deutlichkeit, was der französische Philosoph Michel Onfray über den Hype um Greta Thunberg festgestellt hat: „Die Erwachsenen hören gern zu, wenn sie wiedergibt, was man ihr beigebracht hat, seit der Kapitalismus die Ökologie als Verkaufsargument entdeckt hat, um beträchtliche Gewinne zu erzielen.“