Ich war also optimistisch, bei meiner Busfahrt durch Berlin den einen oder anderen Klimakleber zu erspähen. Seit Tagen ruft die Letzte Generation ihre Sympathisanten auf, in die Hauptstadt zu reisen und mitzukleben. Man wolle „die Stadt zum Stillstand bringen“, heißt es in einem Appell der Gruppe, und zwar für eine Woche, beginnend am heutigen Montag (24. April). Die Chaosprophezeiungen überschlugen sich schon im Voraus: „Ab heute soll es richtig losgehen“, so die Überschrift eines Artikels im Münchner Merkur vom frühen Montagmorgen. Bereits um 10 Uhr erklärten die Aktivisten in einer Pressemitteilung, ihre „höchsten Erwartungen“ seien „deutlich übertroffen“ worden, und brüsteten sich mit diversen Staus auf Autobahnen und innerstädtischen Kreuzungen. „Es ist klar, dass hier gerade etwas ins Rollen kommt“, sagte Aimée von Baalen, Sprecherin der Letzten Generation, ohne die Ironie ihrer Worte zu bemerken.