Und um am Ende nicht für mögliche Folgen in Mitverantwortung gezogen zu werden, schickte die Ministerin ihrer Nobilitierung der Klimaaktivisten noch die salvatorische Ermahnung hinterher, dass bei solchen Protestaktionen „keine Menschen zu Schaden kommen dürfen, und dass niemand durch zivilen Ungehorsam auf eine Art und Weise tangiert wird, dass Schaden eintreten könnte“. Nun dürfte zwar selbst einer Agraringenieurin klar sein, dass gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, worunter auch Sitzblockaden in der Regel zu subsummieren sind, irgendetwas mit Schadenswahrscheinlichkeit zu tun haben könnten. Aber da zählt in den Augen einer Grünen-Politikerin das Appeasement gegenüber Vorfeldorganisationen wie den radikalisierten Asphalthockern allemal mehr als eine verantwortungsvolle Lagebewertung. Man kann an den Herausforderungen eines Ministeramts eben auch schrumpfen.