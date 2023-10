„Eine absterbende Wirtschaft als Kollateralschaden billigend in Kauf zu nehmen, um Klimaschutzziele zu erreichen, hielte ich jedenfalls für grundfalsch“: Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat unlängst in der FAZ wiederholt, was er zuvor schon in einem Cicero-Interview zu Protokoll gegeben hatte: dass wir in der Bundesrepublik mit unserer Klimaschutzpolitik die falschen Prioritäten setzen, weil nur ein ökonomisch erfolgreiches Land ernst genommen wird, wenn es um ökologisches Agenda-Setting geht.

Was derzeit allerdings geschieht, ist das exakte Gegenteil davon. Man schaue nur auf die Chemieindustrie: Kaum ein Unternehmen sieht hier noch eine Zukunft für sich, stattdessen fließen immer mehr Investitionen ins Ausland. Meine Kollegen Daniel Gräber und Stefan Laurin beschreiben in ihrer Reportage mit dem Titel „Dampf im Kessel“ die schleichende Abwanderung einer Industriesparte, die zwar für einen beachtlichen Teil des hiesigen Wohlstands sorgt, aber schon immer das Image eines ökologischen Schmuddelkinds hatte (was übrigens längst nicht mehr stimmt).

„Mehr Realismus wagen“ in der Klimaschutzpolitik

Die Politik stellt sich deshalb taub, denn schließlich gilt es, ehrgeizige Klimaziele zu erfüllen – koste es, was es wolle. Und eine energieintensive Branche wie die Chemie passt ohnehin nicht ins große Transformationstableau eines von Aktivisten gekaperten Bundeswirtschaftsministeriums. Die Frage ist nur, ob sich das im Pariser Abkommen angepeilte 1,5-Grad-Ziel realistischerweise überhaupt erreichen lässt, und zwar völlig unabhängig von unserem diesbezüglichen Ehrgeiz.

Von Ende November bis Mitte Dezember tagt nun die Weltklimakonferenz in Dubai, und erstmals werden bei dieser Gelegenheit die Vertragsstaaten des Pariser Abkommens eine Evaluation vorlegen. Insgesamt 1100 Dokumente, Analysen und Berichte wurden hierfür zusammengetragen, und so viel sei vorab verraten: Das Ergebnis ist niederschmetternd.

Cicero-Autor Mathias Brodkorb hat sich intensiv mit der als beinahe alternativlos geltenden Klimapolitik auseinandergesetzt – auch er kommt nicht umhin, einen Irrweg darin zu erkennen. Sein Fazit: „Das Pariser Abkommen wird am Ende an drei Dingen gleichzeitig scheitern.“ Welche das sind, lesen Sie in unserer aktuellen Titelgeschichte „Das Sisyphos-Projekt“. Aber anstatt immer wieder denselben Stein denselben Berg hochzurollen, müsste jetzt die Devise lauten: „Mehr Realismus wagen“. Denn nur so lassen sich Kollateralschäden vermeiden.

