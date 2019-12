Manchmal frage ich mich, was die Leute eigentlich vor dem Klimanotstand gemacht haben. Also zu Zeiten, als noch nicht jegliches Tun, und sei es noch so banal, in irgendeinen Zusammenhang mit CO2 und Erderwärmung gebracht wurde. Haben die Menschen damals einfach ihr Leben gelebt, als ob nichts wäre? Aus heutiger Sicht ist es ja fast unvorstellbar, dass Greta je wieder die Schule besucht. Weil ihre Ziele kaum realistisch sind geschweige denn in absehbarer Zeit erfüllt werden können, läuft ihr Protest auf einen immerwährenden Schulstreik hinaus. Ist jetzt Dauerpanik angesagt? Können auch einzelne Haushalte oder Privatpersonen den Klimanotstand ausrufen?

Wahrscheinlich schon. Zumindest sollte man, wie es so schön heißt, „ein Zeichen setzen“. Das gilt insbesondere für prominente oder semiprominente Zeitgenossen, die mit klimafreundlichem Posing sich selbst und der Öffentlichkeit beweisen, dass sie auf der richtigen Seite stehen. Ein in dieser Hinsicht besonders rühmenswertes Beispiel gibt Fernanda Brandao ab, die sich auf ihrem Instagram-Account in knappem Badeanzug und mit keck herausgestelltem Hinterteil an einer Meeresküste präsentiert. Falls Sie sich jetzt fragen, wer Fernanda Brandao ist: Es handelt sich bei ihr um ein sogenanntes Fitness-Modell, die mit lustigen Turnübungen auf irgendwelchen Fernsehsendeplätzen erscheint und auch schon mal während einer Fußball-WM als Halbbrasilianerin vom Dienst allenthalben ihren Senf von der Seitenlinie aus dazugeben durfte.

