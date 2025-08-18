Mirjam Epstein studiert Soziologie und hat redaktionelle Stationen an der Axel Springer Akademy (Welt) und dem österreichischen Exxpress absolviert. Derzeit macht sie ein Praktikum bei Cicero.

Vergleichsweise kurz dauerte die deutsche Kolonialherrschaft in Teilen von Südwestafrika. Auf der Afrika-Konferenz im Jahr 1884 meldete der damalige Reichskanzler Otto von Bismarck Besitzansprüche auf Teile des Kontinents an. Der Anteil am Außenhandel lag unter zwei Prozent, fiel wirtschaftlich kaum ins Gewicht. Weniger ökonomisch lukrativ als vielmehr prestigeträchtig stellte sich das koloniale Projekt für das Kaiserreich dar. Im Wetteifern europäischer Großmächte um imperiale Herrschaftsexpansion, erstmals unter Wilhelm II. annonciert mit dem Schlagwort „Weltpolitik“, wollte man gleichziehen mit Großbritannien und Frankreich. Insgesamt drei Millionen Quadratkilometer umfasste das Reich – vom südwestafrikanischen Namibia über östlich gelegene Kolonien wie Tansania, Burundi, Ruanda, Kamerun und Togo bis zu pazifischen Stützpunkten. Gegenüber dieser zunächst schwindelerregenden Größenordnung hatte das Britische Imperium jedoch 33 Millionen Quadratkilometer besessen – das ist zehnmal so viel Fläche.

Auch die Dauer der deutschen Kolonialzeit fällt geringer aus. In kürzester Zeit stieg Deutschland zwar zur drittgrößten Kolonialmacht auf, nach Frankreich und England. Doch Frankreich und Großbritannien hielten seit Ende des 16. Jahrhunderts bis in die 1970er Jahre Kolonien. Spanien und Portugal waren sogar noch um ein Jahrhundert früher dran. Und obwohl die Herrschaft nur 30 Jahre dauerte, forderte sie hohe Todeszahlen. Im Maji-Maji-Aufstand von 1905 bis 1907 in Deutsch-Ostafrika starben geschätzt mehrere hunderttausend Menschen. Ähnliche Gräuel ereigneten sich im heutigen Namibia – in Deutsch-Südwestafrika. Rund 100.000 Opfer war die Bilanz des Völkermords an den Herero und Nama im südwestafrikanischen Zipfel des Kontinents.