Kleine parlamentarische Anfrage der Grünen Der Steuerzahler wird zur Kasse gebeten – diesmal für die Kolonialzeit

Auf eine Kleine Anfrage der Grünen erklärte die Bundesregierung, Reparationen für die Kolonialzeit seien mangels völkerrechtlicher Grundlage – etwa der UN-Völkermordkonvention – nicht vorgesehen. Für die Oppositionspartei kein Grund, knausrig zu sein.

VON MIRJAM EPSTEIN am 19. August 2025

Vergleichsweise kurz dauerte die deutsche Kolonialherrschaft in Teilen von Südwestafrika. Auf der Afrika-Konferenz im Jahr 1884 meldete der damalige Reichskanzler Otto von Bismarck Besitzansprüche auf Teile des Kontinents an. Der Anteil am Außenhandel lag unter zwei Prozent, fiel wirtschaftlich kaum ins Gewicht. Weniger ökonomisch lukrativ als vielmehr prestigeträchtig stellte sich das koloniale Projekt für das Kaiserreich dar. Im Wetteifern europäischer Großmächte um imperiale Herrschaftsexpansion, erstmals unter Wilhelm II. annonciert mit dem Schlagwort „Weltpolitik“, wollte man gleichziehen mit Großbritannien und Frankreich. Insgesamt drei Millionen Quadratkilometer umfasste das Reich – vom südwestafrikanischen Namibia über östlich gelegene Kolonien wie Tansania, Burundi, Ruanda, Kamerun und Togo bis zu pazifischen Stützpunkten. Gegenüber dieser zunächst schwindelerregenden Größenordnung hatte das Britische Imperium jedoch 33 Millionen Quadratkilometer besessen – das ist zehnmal so viel Fläche. 

Auch die Dauer der deutschen Kolonialzeit fällt geringer aus. In kürzester Zeit stieg Deutschland zwar zur drittgrößten Kolonialmacht auf, nach Frankreich und England. Doch Frankreich und Großbritannien hielten seit Ende des 16. Jahrhunderts bis in die 1970er Jahre Kolonien. Spanien und Portugal waren sogar noch um ein Jahrhundert früher dran. Und obwohl die Herrschaft nur 30 Jahre dauerte, forderte sie hohe Todeszahlen. Im Maji-Maji-Aufstand von 1905 bis 1907 in Deutsch-Ostafrika starben geschätzt mehrere hunderttausend Menschen. Ähnliche Gräuel ereigneten sich im heutigen Namibia – in Deutsch-Südwestafrika. Rund 100.000 Opfer war die Bilanz des Völkermords an den Herero und Nama im südwestafrikanischen Zipfel des Kontinents.

Markus Michaelis | Di., 19. August 2025 - 13:46

alles hat auch innere Widersprüche. Wenn man koloniale Schuld abtragen will, braucht es meiner Auffassung nach einen ethnisch-abstammungsmäßigen Volksbegriff. Es gibt dann wirklich echte Deutsche (solche mit kolonialer und anderer Schuld) und Migranten, die nie richtige Deutsche werden können. Man kann natürlich auch viele andere Definitionen wählen, dazu auch Lehrstühle besetzen, die das untermauern, aber ich denke, die inneren Widersprüche wird man nicht los.

Andere Fragen sind: ausgebeutet wurden nach "linker Lesart" damals auch die Masse der Fabrikarbeiter. Wie ist das zu werten? Ausbeuter und Sklaventreiber waren auch Schwarzafrikaner: müsste man für eine glaubwürdige Politik von ankommenden Migranten nicht erstmal deren Abstammungsstatus klären und sie kolonialen Trainings unterziehen? Würde eine neue Gesellschaft bei uns so funktionieren können?

Ingofrank | Di., 19. August 2025 - 14:30

Gibt’s die beiden „ Omas gegen Rechts“ überhaupt noch ?
Ich frage mich immer noch, wer wählt denn noch diese 12% Partei ? Wahrscheinlich nur noch die „ganz harten“ die sich aus Überzeugung vom „woken Erziehunskäse von Milram“ ernähren …..
Aber Spaß bei Seite, die Grünen waren schon immer Spitze beim Steuergeldausgeben egal für wen, egal für was, Hauptsache die Kohle ist weg und kommt n i c h t den hier länger schon lebenden zu Gute.
Ich weis nicht, aber Deutschland war ja nun kein Kolonialland im Gegensatz und im Verhältnis zu England, Frankreich Spanien Portugal und den NL…..solch einen Unsinn habe ich von deren Regierungen jedenfalls nicht gehört.
Und was ist aus den Kunstschätzen geworden die Dokumenta Claudi nach Afrika zurückgab ?
Verschwunden in der „Privatsammlung“ des „Königs der N“……
Mit besten, nicht ganz Ernst gemeinten Grüßen, aus der Erfurter Republik

