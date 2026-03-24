Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

Schuld an der deutschen Bildungsmisere sei die Gleichheitsideologie. „Eine Politik, die das Schulsystem so aufstellt, als könnte am Ende jeder alles werden und dasselbe Ziel erreichen, ignoriert Realitäten“, sagt der frühere Landesbildungsminister Brodkorb. Es werde viel Geld ausgegeben und am Ende nichts erreicht. Denn zwar sei es möglich, alle gleich zu fördern, aber die Ergebnisse würden nie gleich sein, denn sowohl die soziale Herkunft als auch die individuellen Voraussetzungen ließen sich nicht überwinden. Ganz im Gegenteil sinke so nur das Gesamtniveau.

Der Bildungsforscher Zierer plädiert für die Wiederentdeckung des Leistungsgedankens. Er kritisiert die Absenkung der Standards. Wer etwa unangekündigte Tests abschaffe oder Mathecurricula vereinfache, verkenne, dass Druck und auch Stress nötig seien. „Es ist ein Ziel von Bildung, dass ich über Leistungen mich entwickle, und es ist auch ein Ziel der Bildung, mit Druck, der vielleicht im System steht, umgehen zu lernen“, so der Universitätsprofessor für Schulpädagogik an der Universität Augsburg. Zierer und Brodkorb haben dazu auch ein Buch unter dem Titel „Tyrannei der Gleichheit“ veröffentlicht, das gerade erschienen ist.

Klaus Zierer, Volker Resing und Mathias Brodkorb (v.l.n.r.) in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 11. März 2026 in der Cicero-Redaktion aufgezeichnet.

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