- Zur Strafe länger arbeiten
„Weil du studiert hast, musst du länger auf die Rente warten.“ Das könnte das Motto der nächsten Rentenreform werden. Jedenfalls, wenn es nach dem Ökonomie-Professor Jens Südekum geht. Der will Akademiker und andere Berufstätige mit langer Ausbildung länger arbeiten lassen als bis 67.
Unser Rentensystem beruht auf einem einfachen Prinzip: Die Rente fällt umso höher aus, je mehr und je länger ein Arbeitnehmer Beiträge entrichtet hat. Das ist „gnadenlos“ gerecht. Denn das System nimmt auf besondere Lebensumstände keine Rücksicht, wenn man von Erwerbsunfähigkeit oder Erziehungszeiten einmal absieht.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.