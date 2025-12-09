Klassenkampf bei der Rente - Zur Strafe länger arbeiten

„Weil du studiert hast, musst du länger auf die Rente warten.“ Das könnte das Motto der nächsten Rentenreform werden. Jedenfalls, wenn es nach dem Ökonomie-Professor Jens Südekum geht. Der will Akademiker und andere Berufstätige mit langer Ausbildung länger arbeiten lassen als bis 67.