Zunächst kam der Amtsinhaber, Bundeskanzler Olaf Scholz, in das arena-artig aufgebaute Studio mit Bettina Schausten und Christian Sievers als Moderatoren. Die erste Fragerin aus dem Publikum brachte das an diesem Tag nach dem Münchner Anschlag brennendste und den Wahlkampf bestimmende Thema auf. Sie habe als Solingerin die dortigen Messermorde erlebt. „Wir haben Angst, dass das so weitergeht. Ich mache mir große Sorgen um meine Enkelkinder, um meine Kinder, um meine Familie und Freunde“, sagte die Frau und fragte den Kanzler, ob er sich nicht mitschuldig an den Morden fühle, die von solchen Attentätern begangen würden. Das saß. Aber mit seinem Wunsch, den Tätern „früher auf die Schliche zu kommen“, und dem Versprechen, auch wieder afghanische Kriminelle abzuschieben, hatte Scholz den unangenehmen Teil auch hinter sich.