Das Leben der bisherigen SPD-Landtagsabgeordneten Klara Geywitz aus Potsdam hat an Tempo zugelegt, seit sie die Frau an der Seite von Olaf Scholz geworden ist. Jedenfalls in jener Rolle, gemeinsam den Parteivorsitz übernehmen zu wollen und dafür auch die Casting-Show an 23 Orten in Deutschland mitzumachen.