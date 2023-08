Es ist ein Phänomen, das emblematisch für Geywitz’ Politikstil steht. Ihre Arbeit ist in aller Munde, doch die 47-Jährige bleibt im Hintergrund. Seit 2021 leitet sie das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, dessen Neubildung Olaf Scholz noch am Tag seiner Ernennung zum Bundeskanzler anordnete. Der Sozialdemokratin obliegt damit eines der wichtigsten Versprechen der Ampelregierung: bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das Ziel: 400.000 Wohnungen pro Jahr. Schon im ersten Jahr der Legislaturperiode wurde es um 100.000 Wohnungen verfehlt. Auch 2023 sieht es kaum besser aus. Geywitz hält es für realistisch, erst „2024 und 2025 an diese Zahl heranzukommen“.