Wie wir in die Corona-Sache reingeraten sind, so gehen wir auch die ersten Schritte wieder raus. Fußball und Urlaub hatten das Virus schlagartig verbreitet, nicht wenige sind direkt von der Skipiste in Südtirol oder Österreich direkt ins nächste Fußballstadion, um ja noch das letzte Spiel vor ausverkauften und gedrängten Rängen zu erleben. Das Virus bedankte sich für das doppelte Huckepack Mitte März mit einem fulminanten Sturmlauf.

Fußball und Urlaub, das scheinen auch jetzt wieder die wichtigsten Dinge im Leben der Deutschen zu sein, die sich nach einem so genannten Lockdown, nach dessen Laxheit sich Spanier und Italiener die Finger geleckt hätten, sofort wieder diese beiden Annehmlichkeiten erbitten. Eine Art Grundrecht auf Urlaub und Fußball muss es als Gewohnheitsrecht hierzulande offenbar geben.

