Kirchenschändungen in Deutschland - Vorboten des Dschihad

Seit 2015 nehmen Anschläge auf Kirchen dramatisch zu - und damit auch die Angriffe auf unsere christlich geprägte Kultur. Ob christlich oder nicht: Jeder aufrichtige Bürger dieses Landes sollte diese Anschläge auch als Angriffe auf sich selbst verstehen.