Zerbrochenes Kruzifix
Wir haben auch Menschen aufgenommen, die das Christentum hassen und von dessen Zerstörung träumen / picture alliance / KNA | Alexander Brüggemann

Kirchenschändungen in Deutschland Vorboten des Dschihad

Seit 2015 nehmen Anschläge auf Kirchen dramatisch zu - und damit auch die Angriffe auf unsere christlich geprägte Kultur. Ob christlich oder nicht: Jeder aufrichtige Bürger dieses Landes sollte diese Anschläge auch als Angriffe auf sich selbst verstehen.

VON GIDEON BÖSS am 12. September 2025 4 min

Autoreninfo

Gideon Böss ist Roman- und Sachbuchautor und hat unter anderem über Religionen in Deutschland und Glücksversprechen im Kapitalismus geschrieben.

So erreichen Sie Gideon Böss:

Obwohl immer weniger Deutsche religiös sind, wird in diesem Land empfindlich reagiert, wenn die Religionsfreiheit in Gefahr ist. Wenn Parolen an Synagogen geschmiert werden, steht es am nächsten Tag in der Zeitung. Das Gleiche gilt für einen abgetrennten Schweinskopf vor der Moschee. Die Empfindlichkeit in diesen Angelegenheiten ist richtig, denn solche Attacken greifen das Fundament unseres freiheitlichen Landes an.

Umso überraschender ist, dass bislang selten von Kirchenschändungen die Rede war. Dabei zeigen aktuelle Zahlen, dass christliche Gotteshäuser in großer Zahl Opfer von Attacken werden. Außerdem haben diese Attacken seit dem Jahr 2015 deutlich zugenommen, wie es von Kirchenseite heißt. Also seit Beginn der Flüchtlingswellen aus Syrien und später immer mehr anderen islamischen Ländern. Pfarrer beklagen Vandalismus, der sich in der Zerstörung von Heiligenfiguren und Taufbecken ebenso zeigen kann wie im Diebstahl von Opferstöcken oder dem Entwenden von Kerzen. Nicht jede dieser Attacken geht auf das Konto islamistisch geprägter Flüchtlinge, aber ohne diese würde es keinen dramatischen Anstieg an Kirchenschändungen geben. Schon allein das ist eine desaströse Folge der Merkel‘schen „Wir schaffen das“-Politik.

Mehr lesen über

Urban Will | Fr., 12. September 2025 - 09:02

Ihr Artikel.
Jedem, der ein bisschen nachdenkt und seine sieben Sinne noch beieinander hat, ist das alles längst klar. Der Merkel-Irrsinn war aber die – anders kann man das nicht sagen – bewusste Aufgabe unserer Kultur, auch der christlichen. Wer das noch immer nicht kapiert hat, dem ist nicht zu helfen, der bejubelt unsere importierten „Goldstücke“ auch dann noch, wenn diese das Messer an seinem Hals ansetzen.
Kirchenschändungen sind in der Tat wohl noch kaum einem aufgefallen. Es fallen ja noch nicht mal die Schändungen unserer Frauen, die Messerangriffe, etc. auf.
Man will es nicht sehen, man ist im Wahn, auf der „richtigen“, weil der „guten“ Seite zu stehen.
Man kann ja auch lauthals nach dem Kalifat schreien in diesem Lande, es passiert schlicht nichts.
Aber wehe, du bezahlst die GEMA-Gebühr nicht...
Judenhass ist auch wieder „en vogue“ hier in diesem Lande.
Bis zum offenen Kampf gg uns alle sind es noch ein paar Jahre, aber die Altparteiler arbeiten fleißig daran.

Dr. Michael Bauer | Fr., 12. September 2025 - 09:21

…sind die kurzsichtigen und beschränkten Linken und Woken, die meinen im Islam (es gibt übrigens keinen Unterschied zum „Idlamismus“), neue Verbündete gefunden zu haben, bis sie bald selber dran sind.

Wolfgang Borchardt | Fr., 12. September 2025 - 09:37

zwischen Symptomen und Ursachen zu unterscheiden. Die Ursache ist eine Migrationspolitik, die von den meisten als unklug und inclusive der Kollateralschäden und Auswirkungen auf das Sozialsystem als unbezahlbar wahrgenommen wird. Die Entscheidungsträger und Verursacher und immer-noch-Befürworter einer voraussetzungslosen Einwanderung haben das so gewollt. Die Motive sind, soweit sie über ideologische hinausgehen, unklar.

Alexander J. Schabries | Fr., 12. September 2025 - 09:41

Auch der deutsche Michel und die deutsche Michelin, schlafend unter der flauschigen Decke der Realitätsverweigerung, träumend von Moral und weiteren Gutmenschenfantasien, werden irgendwann aufwachen müssen. Nur wird’s dann wiedermal zu spät sein. Ob sich dann erneut jemand findet, der den Karren aus dem Dreck zieht, erscheint mir jedoch höchst zweifelhaft. Offensichtlich werden (wie immer?) konkrete Anzeichen einer für die westliche Welt desaströsen Entwicklung ignoriert und die Verantwortlichen ergehen sich in Beschwichtigung bis hin zur Verleugnung und, fast hätte ich vergessen: den Kampf gegen rechts, also gegen jede Abweichung von der eigenen linken Ideologie. Man träumt, sich durch die Unterstützung dieser immigrierenden Massen, die eigene Machtpositionen zu erhalten bzw. auszuweiten zu können. Soll später keiner behaupten, man hätte dies alles nicht gewusst.

Wolfgang Borchardt | Fr., 12. September 2025 - 09:51

Christentum. Es geht darum, alle Errungenschaften der Aufklärung, alle Kulturgeschichte Europas auszulöschen. Das sind Folgen einer völlig unbedachten Einwanderungspolitik, die noch weit über die entstandenen und weiter entstehenden Kosten hinausreichen. Schon Antisemiten hätten niemals die deutschen Grenzen überschreiten dürfen. Das ist der deutsche Staat seiner Geschichte schuldig, unabhängig von der gegenwärtigen Politik des Staates Israel. Wie groß sind die Chancen, eine ideologisch geprägte, realitsferne Politik zu korrigieren?

Chris Groll | Fr., 12. September 2025 - 10:01

Habe diesen Kommentar schon einmal vor einiger Zeit geschrieben. Paßt aber genau zum Thema.
Es gibt die Dokumentation „Die 7 Kirchen der Apokalypse“. Im letzten Teil wurde auch Bezug darauf genommen, das von den urchristlichen Gemeinden, an die die 7 Botschaften gerichtet sind, sechs in der heutigen Türkei liegen und es in diesen Orten heute keine Christen mehr gibt.
Da sich die Eroberungsstrategien des heutigen Islam (wie auch des Urislam) auch auf das weströmische Reich beziehen (dazu gehört der gesamte Westen), wird wohl davon auszugehen sein, daß diese vollkommene Eroberung nicht mehr allzulange auf sich warten läßt. Die ehemals christlichen Kirchen und der gesamte Westen sind eine gewaltige Hilfe bei dieser Eroberung. Sie holen die Mohammedaner aus aller Welt in den Westen. Bürgern ist es zum großen Teil egal, da sie nicht mehr viel mit dem Christentum zu tun haben.

Chris Groll | Fr., 12. September 2025 - 10:04

Da also alle, Bürger und der politmediale Komplex, für diese Art der Eroberung sind, kann man sich ausrechnen, wie lange der Westen noch christlich/jüdisch ist. Besser gesagt, wann sich alle damit abgefunden haben, das es hier nur noch eine Religion oder besser gesagt Weltanschauung gibt. Nämlich den ISLAM.

