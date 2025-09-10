- Vorboten des Dschihad
Seit 2015 nehmen Anschläge auf Kirchen dramatisch zu - und damit auch die Angriffe auf unsere christlich geprägte Kultur. Ob christlich oder nicht: Jeder aufrichtige Bürger dieses Landes sollte diese Anschläge auch als Angriffe auf sich selbst verstehen.
Obwohl immer weniger Deutsche religiös sind, wird in diesem Land empfindlich reagiert, wenn die Religionsfreiheit in Gefahr ist. Wenn Parolen an Synagogen geschmiert werden, steht es am nächsten Tag in der Zeitung. Das Gleiche gilt für einen abgetrennten Schweinskopf vor der Moschee. Die Empfindlichkeit in diesen Angelegenheiten ist richtig, denn solche Attacken greifen das Fundament unseres freiheitlichen Landes an.
Umso überraschender ist, dass bislang selten von Kirchenschändungen die Rede war. Dabei zeigen aktuelle Zahlen, dass christliche Gotteshäuser in großer Zahl Opfer von Attacken werden. Außerdem haben diese Attacken seit dem Jahr 2015 deutlich zugenommen, wie es von Kirchenseite heißt. Also seit Beginn der Flüchtlingswellen aus Syrien und später immer mehr anderen islamischen Ländern. Pfarrer beklagen Vandalismus, der sich in der Zerstörung von Heiligenfiguren und Taufbecken ebenso zeigen kann wie im Diebstahl von Opferstöcken oder dem Entwenden von Kerzen. Nicht jede dieser Attacken geht auf das Konto islamistisch geprägter Flüchtlinge, aber ohne diese würde es keinen dramatischen Anstieg an Kirchenschändungen geben. Schon allein das ist eine desaströse Folge der Merkel‘schen „Wir schaffen das“-Politik.
-
