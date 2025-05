Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Die Kirche muss immer auch politisch sein, sie ist von ihrem Wesen her öffentlich, sonst wird sie zur Sekte. Auch zu tagespolitischen Fragen kann sie sich natürlich äußern. In einer freiheitlichen Demokratie darf man der Kirche keinen Maulkorb verpassen. Das betonen derzeit viele, auch unsere neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ist derselben Auffassung. Als Theologin und Politikerin weiß sie um die politische Dimension der Kirche und hat sich noch vor drei Wochen dafür in einem Interview unter der Überschrift „Bundestagspräsidentin Klöckner wünscht sich starke kirchliche Stimme“ nachdrücklich eingesetzt.

Spätestens jetzt dürfte einige von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein Störgefühl beschleichen. Das liegt daran, dass Sie in der vergangenen Woche wahrscheinlich Zeitung gelesen haben und da sogar in manchen Qualitätsmedien lesen mussten, dass Julia Klöckner angeblich das Gegenteil gesagt habe. Was zunächst wie ein Klöckner-Skandal aussah, entpuppt sich jetzt aber als Medienskandal, allerdings mit Einschränkungen, denn einige Medien haben den Originaltext inzwischen recherchiert und sind der Bundestagspräsidentin zur Seite gesprungen.