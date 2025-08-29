Reichstag
Reichstagsgebäude am 17.05.2025 / picture alliance / Caro Kadatz | Caro Kadatz

Kinderhymne statt Deutschlandlied? Ramelows Hymnen- und Flaggen-Vorschlag ist eine Provokation

Der Bundestagsvizepräsident stellt Schwarz-Rot-Gold in Frage und will das Lied der Deutschen durch Brechts Kinderhymne ersetzen. Die diente stalinistischer Propaganda. Ramelow entlarvt sich selbst, verhöhnt die DDR-Opfer und spaltet das Land noch weiter.

VON FERDINAND KNAUSS am 29. August 2025 5 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Zur Artikelübersicht

Bodo Ramelow gilt als der Lieblingslinke vieler Unionspolitiker – nicht zuletzt der Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Schließlich sieht er mit seinen Sakkos und Westen so bürgerlich-altbacken aus wie die Karikatur eines Unionspolitikers. Ramelow hat aus diesem Image höchsten politischen Gewinn gezogen. Denn es war zentral für seine staatstragende Selbstinszenierung als Retter der Demokratie und Thüringens vor dem FDP-Apostaten Thomas Kemmerich und der vermeintlichen Nazi-Machtergreifung 2020

So ist Ramelow die perfekte Besetzung der wiedererstarkten Partei Die Linke zur Besetzung des Postens als Bundestagsvizepräsident. Indem er nun Bundestagssitzungen leitet, aber weiterhin niemand von der Paria-Partei AfD dies darf, ist er eine lebendige Chiffre dafür, dass die bizarre Truppe, die von der Schnellsprecherin Heidi Reichinnek angeführt wird, auf der guten Seite der Brandmauer-Republik steht und somit als Teil „unserer Demokratie“ politisch respektabel erscheint. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Markus Michaelis | Fr., 29. August 2025 - 14:50

Wo Ramelow Recht hat ist, dass es auch immer viele Menschen gibt, die mit Hymne, Fahne oder irgendwas anderem nicht zurechtkommen und anderes bevorzugen würden. Das zu diskutieren hat für mich auch einen politisch wertvollen Aspekt.

Mein Eindruck ist, dass gerade von Links oft ein Menschenbild vorherrscht, als wäre das natürliche Ziel eine Gesellschaft ohne jede willkürliche Konstruktion (wie zB Deutschland), was immer andere ausschließt, und ohne irgendein Symbol, das irgendwen vor den Kopf stößt. In diesem Menschenbild reicht es dann aufzuzeigen, dass sich irgendwer unwohl fühlt, und die Dinge wanken.

Dann sollten wir das diskutieren, denn die "vor den Kopf gestoßenen" sind real. Nur scheint mir absolut alles konstruiert, auch Gott, Menschenrechte, Demokratie, Gerechtigkeit, Verfassung, einfach alles. Es gibt überall Interpretationsfragen, innere Widersprüche und Ausgestoßene.

Von Links scheint es mir oft der Traum das Eigene als absolut dagegen setzen zu können.

Dorothee Sehrt-Irrek | Fr., 29. August 2025 - 15:06

doch auch gut?
Mir gefiel sie auch gut, aber nicht unbedingt als neue "National"hymne und seien wir mal ehrlich, sie sollte irgendwie mehr sein als ein National-Hymne, also sicher keine Kinderhymne.
Die DDR-Hymne gefiel mir immer sehr gut und ist doch auch musikalisch anspruchsvoll.
Unsere jetzige atmet evtl. schlicht zu sehr die Phase der bürgerlichen Emanzipation Deutschlands?
Da fehlt mir direkt "Wenn wir schreiten Seit´ an Seit´.." und VIELES MEHR.
Habe jetzt erst das Mees-Interview gelesen, so problematisch Wagner gewesen sein mag, so doch vielleicht auch deshalb, weil zu wenig NEUES zu der damaligen Zeit entstand?
Mees scheint mir Aktionskünstler, so im Sinne von "Mensch werde wesentlich".
Ich denke also wirklich an eine neue Hymne.
"Stairways to Heaven" von Led Zeppelin würde mir persönlich gefallen, ist aber evtl. zu wenig repräsentativ?
Man kann doch eine neue ausschreiben und gleichzeitig andere Länder, Nationen und Staaten darin ermutigen.
Nach vorne entkommen...
Nu

Thomas Veit | Fr., 29. August 2025 - 15:24

Nee, das glaubt er definitiv nicht..., mMn.

Rammelow ist eigentlich weder links noch links-konservativ noch irgendetwas anderes. Er ist einfach nur ein Gewerkschafter aus dem Westen der nach 1989 nach Thüringen gekommen ist um sich im Gewerkschaftsumfeld eine Büroexistenz aufzubauen und in der Gewerkschaft ei e kleine Karriere zu machen... Dann hat die ostdeutschen Linke/PDS wesentlich stärker gepunktet als das je jemand 1989 erwartet hätte... DAS war seine Stunde - bereits vor Ort im PDS-Thüringen...- seine Gewerkschaftskarriere in ei e politische Karriere zu wandeln..., und nach oben gespült zu werden.

Rammelow ist ein astreiner Karrierrist, gut bürgerlich mit linkslastigen Überzeugungen, KEIN echter 'Linker'.

Und, Herr Knauß, mann muss doch auch nicht über jedes Plapper-Stöckchen springen, welches einem hingehalten wird... >> zu viel Aufmerksamkeit für Nichts.

Da bin ich diesmal nicht Ihrer Meinung weil es verdeutlicht mit welchen „Leuten“ sich die Union eingelassen hat und wer da als stellvertretender Bundestagspräsident gewählt wurde und verdeutlicht wes Geistes Kind Rammelow ist: ein linker Karrierist durch & durch und unbelehrbar wie alle Linken !
Mit besten Gruß aus der Erfurter Republik

Ich halte Ramelow für einen widerwärtigen Karrieristen, mit Jesuskreuz und pseudolinker Gesinnung. Ein übler Typ, der die Gunst der Stunde und dass die Verräterin Merkel solche Typen wie ihn brauchte, kaltschnäuzig ausgenutzt hat. Ramelow steht für nichts außer für seinen eigenen Vorteil. Er ist auch kein Ostdeutscher, sondern ein das Christentum heuchelnder pseudolinker, westdeutscher Gewerkschafter. Solche Vorschläge, die da von ihm kommen, kann man getrost übergehen. Er will ein paar Schlagzeilen, damit er nicht ganz vergessen wird - weiter ist da nichts. Schwamm drüber und auswischen.

Jens Böhme | Fr., 29. August 2025 - 16:07

...von aktuellen Themen und Problemen.

Heidemarie Heim | Fr., 29. August 2025 - 16:23

Eine Ost-Kanzlerin, die unsere Flagge wenn auch im Winke-Kleinformat auf offener Bühne in die Ecke pfeffert, links-grün-woke, denen Begriffe wie Vaterland am Text schrauben bzw. ersetzen möchte, jedoch dahingehend erfolglos Allen u. Jedem die Regenbogenflagge aufzwingen möchten, die ursprünglich symbolisch für die Schwulenbewegung stand und von G. Baker 1978 in San Francisco entworfen auf dem Gay Freedom Day das dunkle rosa Dreieck ersetzte. Willkommen alle, die Ihr noch hetero seid! Vaterland ist abgebrannt, alle Maikäfer blicken ergriffen Richtung Regenbogen und singen dazu ein fröhlich Kinderlied von einem in jeder Hinsicht verbesserten Deutschland.
Werde gleich mal versuchen in unsere Gemeindeverordnung zu kommen, betreffs dem hissen von Schwarz-Rot-Gold auf einem Privatbalkon außerhalb Fussball-Meisterschaften etc. pp.
Und werter Herr Ramelow! Spielen Sie lieber wieder wie während der Corona-Krisen-Minister-Verbots-Konferenzen auf Ihrem phone "Schiffe versenken" o. Ähnliches! MfG

Helmut W. Hoffmann | Fr., 29. August 2025 - 16:39

es gibt so einige, die man auf dem Schrotthaufen der Geschichte entsorgen sollte, Ramelow und die grausliche Merkel gehören unbedingt dazu.

Heidemarie Heim | Fr., 29. August 2025 - 16:51

Betreffs dem hissen von Schwarz-Rot-Gold ohne Adler usw. auf meinem Balkon anlässlich Verärgerung über die ein oder andere Schnapsidee seitens der Politik;). Die KI bestätigte mir bei Beachtung einiger weniger Kriterien hinsichtlich Befestigung und der Würde des Objekts (Fahne sollte nicht auf dem Boden schleifen bzw. länger liegen!) gäbe es keine Einwände und jeder Bürger habe das Recht auf seine eigene Fahne;). Aber jetzt kommt`s. Gerichte sollen bestätigt haben, dass auch eine Fahne mit Bananen-Emblem als Ausdruck in einer Bananen-Republik zu leben kein Problem rechtlicher Natur darstellen würde;). Und schon ist mein Ärger und die schlechte Laune verflogen. Danke liebe KI😘!
LG

Ingofrank | Fr., 29. August 2025 - 16:56

Ein Wunder, das Thüringen noch existiert und gut so, er hat Thüringen verlassen. 👍👍👍
Die Thüringer CDU hat ihn, und seine Linke Regierung mit SPD, & Grünen ja 5 Jahre
gestützt !
Seit der letzten Wahl wird das „Gehacktesbrötchen“ der CDU von den Linken gestützt, da die Bromeere keine eigene Mehrheit zustande bringt …..
Der hatte doch damals genau so vom Kommunismus geträumt wie seine Zuchtmeisterin H. W. besser bekannt als Thüringer Blumenmädchen.
Der AfD verweigert man den stellvertretenden Parlamentspräsidenten im BT & Thüringer LT, der dunkelrote Rammelow wurde aber gewählt
Das ist der kleine aber feine Unterschied …,,,
Das in Köln die Jecken das ganze Jahr das Sagen haben und die Kirchen- Oberen sich als Petz- Adressaten arrangieren ist „Karneval das ganze Jahr“
Was aber die SED Erben lostreten zeigt nur, wie sie zum Grundgesetz und zu D stehen.
Mit „Denen“ kooperiert die Union im BR & wundert sich über die aktuellen Umfragen !
Mit freundlichen Gruß a d Erfurter Republik

Lisa Werle | Fr., 29. August 2025 - 17:27

So gelassen kann ich nicht blicken auf diese elende Provokation eines Ramelow - und das hat nichts zu tun mit Liedtexten oder was auch immer. Mein Kommentar dazu:
Ramelow wünscht sich, Ramelow fordert… - und da nun offenbar ein 'wünsch-dir-was' opportun ist, wünsche ich mir und fordere: Ramelow, halt einfach die Klappe. Trällere gemeinsam mit genauso verblendeten Genossen aus dem verantwortungslosen linken Shit-Bürgertum dein Kinderliedchen, ändere den Text so ab, bis er dir kommunistisch genug ist, und hiss bei dir vor’m Haus das elende Regenbogenfähnchen, inzwischen zum Symbol für Frauenfeindlichkeit und die Sexualisierung von Kindern geworden. Und gut is. Wir lassen uns von dir doch nicht für deinen linksextremistischen Quark missbrauchen. Schlimm genug, dass wir Bürger eines freien Landes dich bis an dein Lebensende bezahlen müssen.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.