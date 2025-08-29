Kinderhymne statt Deutschlandlied? - Ramelows Hymnen- und Flaggen-Vorschlag ist eine Provokation

Der Bundestagsvizepräsident stellt Schwarz-Rot-Gold in Frage und will das Lied der Deutschen durch Brechts Kinderhymne ersetzen. Die diente stalinistischer Propaganda. Ramelow entlarvt sich selbst, verhöhnt die DDR-Opfer und spaltet das Land noch weiter.