- Ramelows Hymnen- und Flaggen-Vorschlag ist eine Provokation
Der Bundestagsvizepräsident stellt Schwarz-Rot-Gold in Frage und will das Lied der Deutschen durch Brechts Kinderhymne ersetzen. Die diente stalinistischer Propaganda. Ramelow entlarvt sich selbst, verhöhnt die DDR-Opfer und spaltet das Land noch weiter.
Bodo Ramelow gilt als der Lieblingslinke vieler Unionspolitiker – nicht zuletzt der Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Schließlich sieht er mit seinen Sakkos und Westen so bürgerlich-altbacken aus wie die Karikatur eines Unionspolitikers. Ramelow hat aus diesem Image höchsten politischen Gewinn gezogen. Denn es war zentral für seine staatstragende Selbstinszenierung als Retter der Demokratie und Thüringens vor dem FDP-Apostaten Thomas Kemmerich und der vermeintlichen Nazi-Machtergreifung 2020.
So ist Ramelow die perfekte Besetzung der wiedererstarkten Partei Die Linke zur Besetzung des Postens als Bundestagsvizepräsident. Indem er nun Bundestagssitzungen leitet, aber weiterhin niemand von der Paria-Partei AfD dies darf, ist er eine lebendige Chiffre dafür, dass die bizarre Truppe, die von der Schnellsprecherin Heidi Reichinnek angeführt wird, auf der guten Seite der Brandmauer-Republik steht und somit als Teil „unserer Demokratie“ politisch respektabel erscheint.
