Frauen und Kinder zuerst! So hieß das Kommando in der christlichen Seefahrt, das immer dann ausgegeben wurde, wenn das Schiff in Seenot geraten war und die Rettungsboote zu Wasser gelassen werden mussten. Kinder genossen Vorrang vor den Frauen, Frauen vor Männern, die an Bord zu bleiben hatten, um beim Aussteigen zu helfen. Der Kapitän verließ das Schiff als letzter, sofern er es nicht vorzog, mit ihm zusammen unterzugehen.

Das ist vorbei, der Sozialstaat hat damit Schluss gemacht. Er schont die Schwachen nicht, er nutzt sie aus. Die Kinder sind das Kapital, auf das er rechnet, um seine längst unerfüllbar gewordenen Versprechen doch noch zu erfüllen. Wehren können sich die Kinder nicht, denn bei der Wahl haben sie keine Stimme – eine gefährliche Schwäche, die sich zum tödlichen Nachteil steigern kann, wenn sich die Mehrheit, wie in Deutschland geschehen, zu den Alten, den Rentnern und Pensionären verschoben hat. Und diese Alten, von unverantwortlichen Parteien und bedenkenlosen Verbänden scharf gemacht, ihre Macht dazu benutzen, Besitzstände zu verteidigen. Denn Besitzstände sind heilig in Deutschland.

Eulen und Wale sind wichtiger

Auf diesem Weg ist das immer noch reiche Deutschland zu einem armen, einem kinderarmen Land geworden. Mit einer Geburtenquote von 1,35 gehören wir weltweit zu den kinderärmsten Ländern – und scheinen auch noch stolz darauf zu sein. Die Grünen, die Eulen mit Peilsendern ausrüsten, Walen Sterbehilfe leisten und um jeden Froschlaich eine Mahnwache aufstellen, feiern die Abtreibung nach wie vor als emanzipatorische Heldentat – und haben damit stilbildend gewirkt. Die für Soziales zuständige Bundesministerin Bärbel Bas (SPD) hält es mit ihrer Amtsvorgängerin Renate Schmidt, die seinerzeit versichert hatte, dass es ihr wurscht sei, ob die Deutschen ausstürben oder nicht.

Kinder sind teuer. Ein Luxus, der nichts bringt, nicht einmal Anerkennung, Zuneigung, Respekt. Heerscharen von Gleichstellungsbeauftragt*innen sind unterwegs, um Beruf und Familie miteinander vereinbar zu machen, stoßen dabei aber auf Hindernisse, die sich nur schwer verschieben und ganz gewiss nicht beseitigen lassen. Sodass jede Frau aus höchst natürlichen Gründen irgendwann vor der Frage steht, was sie vorzieht, Beruf oder Kinder; und niemand sollte sich wundern, wenn sie sich angesichts der so ungleich verteilten Prämien dann für den Beruf entscheidet. Kinder kosten, Kinder sind unmodern, Arbeit ist besser, denn Arbeit bringt was ein.

Leben von den Kindern der anderen

Der Feminismus, hat die Engländerin Helen Wilkinson, eine verspätete Suffragette, einmal gesagt, der Feminismus habe das kinderlose Paar hervorgebracht. Und ist deshalb, so wäre zu ergänzen, nicht überlebensfähig. Das sagt man aber nicht, das wäre unmodern. „Kinderlos glücklich“ hieß die Überschrift, unter der die Tagesschau, immer die Nase im Wind, neulich ein Machwerk verbreitete, das ziemlich ungeschminkt für den Verzicht auf Kinder warb. Mehr Freiheit, mehr Unabhängigkeit, mehr Selbsterfüllung wurden da versprochen. Ein alter Schwindel, denn gemeint war ja nicht das Leben ohne Kinder, sondern ein Leben ohne eigene Kinder.

Kinder werden gebraucht – gerade auch von denen, die keine haben. Sie sollen mit ihren Pflichtbeiträgen, einer zweiten Steuer, den Ruhestand derjenigen finanzieren, die es vorzogen, kinderlos glücklich zu werden. Frau Merkel hat sich, wahrscheinlich unbewusst, zu dieser Form moderner, sozial verträglicher Sklaverei bekannt, als sie die milliardenschweren Rentenansprüche dem Volksvermögen zuschlug – eine Schamlosigkeit gegen Mütter und Kinder, die in einem Land, das sich daran gewöhnt hat, die Umverteilung von kinderreich zu kinderarm als Wohltat zu betrachten, aber nicht weiter aufgefallen ist.

Der umverteilende Sozialstaat hat es aufs Eigentum abgesehen – nicht auf das Eigentum an Maschinen, sondern aufs Eigentun an Menschen. Auch die sollen vergemeinschaftet, vergesellschaftet, kollektiviert und sozialisiert werden. In einem Beitrag zur Neuen Gesellschaft, dem theoretischen Organ der SPD, hat eine bedauernswerte, weil kinderlose Frau dargelegt, wie sie sich das vorstellt. Nicht nur der eigene Besitz, auch die eigene Familie, die eigenen Eltern, die eigenen Kinder sind ihr suspekt wo nicht sogar zuwider. Um die Natur „von ihren biologischen Fesseln zu befreien“, sollen die Kinder allen gehören; also auch denen, die keine hatten. Auch Kinder sind ja Produktionsmittel, Produktionsmittel der Zukunft, müssen also enteignet werden.

Die Rente ist auf Einsturz konstruiert

Voller Stolz hatte Norbert Blüm das biblische Gebot, Vater und Mutter zu ehren, um die sozial genannte Verpflichtung erweitert, neben den Eltern auch die große und schnell wachende Masse derjenigen zu unterhalten, die auf Kinder wohlweislich verzichtet hatten. Das konnte nicht gutgehen, ist ja auch nicht gutgegangen. Die Pflegeversicherung, Schlusstein im Gewölbe der staatlich betriebenen Versicherungsindustrie, war von vornherein auf Einsturz konstruiert. Eine Beitragsstaffel, die Eltern mit einem Rabatt von ein paar lächerlichen Prozentbruchstücken belohnt, ist ein Witz, der vom Bundesverfassungsgericht mit seinem Beschluss, die Sache festzuklopfen, zum Skandal erhoben worden ist.

Für jeden, der rechnen konnte und wollte, lagen die Folgen auf der Hand. Sie haben sich denn auch mit versicherungsmathematischer Genauigkeit eingestellt. Tatsächlich dürfte Blüms Pflegeversicherung das einzige Unternehmen weltweit sein, das sich sehenden Auges selbst ins Grab schaufelt. Eine Reform jagt die andere, und jedes mal bestätigt sich das alte Sprichwort, dass der Betrug größer war als der Verdacht. Es fehlt nicht eigentlich am Geld, es fehlt an Menschen: lebendigen Menschen, die da sind, einspringen, zupacken und helfen.

Sozialpolitiker begreifen das nicht. Ausgerechnet sie glauben, ohne Menschen auskommen zu können. Was dabei herauskommt, hat ein nüchterner Mann mit dem Wort Fließbandpflege umschrieben. Er schildert sie so: Die Siechen sind an ihre Betten gefesselt, deren jedes von einer Videokamera überwacht wird. „Jedes Bett ist eine eigene kleine Pflegemaschine. Die Alten werden durch Katheter entsorgt, kein Pfleger ist genötigt, sie zu reinigen oder zu windeln. Eine für Pflegeheime eigens konstruierte Waschstraße erlaubt es, die Bettlägrigen ohne großen Aufwand jeden Tag zu duschen.“ Eine Freiaufhängung sorgt dafür, dass sich keiner von ihnen wundliegt, ernährt werden sie durch Fütterungs-Automaten, die auf Augenbewegungen reagieren; und so weiter.

Nach uns die Sintflut

So könnte die schöne neue Zukunft aussehen, der uns Frau Bas, begleitet von SPD und DGB, entgegenführen will. Sie setzt auf kulturelle Vielfalt – eine Rechnung, die vielleicht sogar aufgehen könnte, wenn die Fremden nicht längst kapiert hätten, dass es in Deutschland Leistungen auch ohne Gegenleistung gibt und die Behörden das Recht auf Arbeit durch das Recht auf Faulheit ersetzt haben. Und dass die Gerichte das auch so sehen und man schön dumm sein müsste, um nicht mitzumachen.

Die Einwanderer haben verstanden, dass sich Kinder in Deutschland nur für den lohnen, der auf Arbeit verzichtet – für den allerdings glänzend, denn dann gibt es neben dem Kindergeld ja auch noch Bürgergeld, Wohngeld, Heizungsgeld und Herz was begehrst du. Das Ganze kostet Milliarden, verschlingt den halben Haushalt und ruiniert das Land, wird aber von Frau Bas und den Genossen als sozial gerecht verteidigt. Ihr Vorbild ist das junge Mädchen, das, zur Marquise de Pompadour geadelt, auf die Nachricht von der französischen Niederlage in der Schlacht von Rossbach mit dem Ausruf reagiert haben soll: Nach uns die Sintflut! Gut dreißig Jahre später war es dann so weit.