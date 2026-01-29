- Der Rechtsstaat ist kein Algorithmus
Immer mehr Stimmen fordern dieser Tage die Ersetzung der oft überbordenden Verwaltung durch Künstliche Intelligenz. Doch kann sich der Staat zur Maschine machen, ohne dabei seine Grundfunktionen zu verlieren?
In der aktuellen Debatte um die Modernisierung Deutschlands hat sich ein verführerisches, aber gefährliches Narrativ gebildet: der Staat als erstarrter Apparat, der lediglich ein „KI-Update“ benötigt, um endlich effizient zu funktionieren. Während die Politik noch vorsichtig von „Potenzialen“ spricht, fordern prominente Investoren wie der Finanzunternehmer und TV-Investor Carsten Maschmeyer („Die Höhle der Löwen“) bereits die nahezu vollständige Automatisierung der deutschen Verwaltung durch Künstliche Intelligenz – und damit de facto ihre Abschaffung in der bisherigen Form. „Routinen automatisieren, Sonderfälle vermenschlichen“ – das klingt nach betriebswirtschaftlicher Vernunft, nach dem Ende des Warteschlangen-Frusts und einer Entlastung der Sozialsysteme. Doch wer den Staat rein durch die Brille der Kosten-Nutzen-Rechnung betrachtet, begeht einen folgenschweren Denkfehler.
