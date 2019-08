So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Am gestrigen Mittwoch wurde ein Video auf den Youtube-Kanal der Jusos hochgeladen. In dem Format „Auf einen Kaffee mit Kevin Kühnert“, der wöchentlichen Videokolumne des Vorsitzenden der SPD-Jugendorganisation, erklärte dieser, wieso er nicht für den Posten als SPD-Chef antreten werde.

Kühnert machte deutlich, dass – auch wenn es viele gute Gründe für seine Kandidatur gegeben hätte, beispielsweise die erneute Gewinnung eines sichtbaren Profils der SPD – er keinen Kampf zwischen den Führungsköpfen der Partei, speziell mit Olaf Scholz, wünsche. Das würde die Partei eher zurückwerfen als voranbringen. Desweiteren deutete er an, dass er zum einen keinen Mitarbeiterstab hätte, um eine Kandidatur gebührend aufzuziehen (Kühnert hat als Juso-Vorsitzender ein Ehrenamt inne), zum anderen aber vor allem seine Person innerhalb der SPD noch zu polarisierend wirke. Sprich: Er hat noch nicht genug Rückhalt in den Strukturen der Partei.

Nicht zuletzt war es für Kühnert auch eine persönliche Entscheidung. Denn man muss tatsächlich für sich klären, ob man die Verantwortung für die große sozialdemokratische Partei Deutschlands spüren möchte. Kevin Kühnert will das noch nicht. Seine Zeit mag kommen. Er betonte, dass er erst vor zwei Jahren Juso-Chef geworden sei. Hätte ihm damals jemand gesagt, so Kühnert, dass er sich in naher Zukunft mit der Frage einer Kandidatur für den SPD-Vorsitz beschäftigen müsse, hätte er denjenigen für verrückt erklärt.

Insgesamt eine denkbar ehrliche Begründung. Spannend war aber vor allem ein anderer Aspekt: Kühnert kündigte an, dass die Jusos, also vor allem er, in den kommenden Tagen eine Wahlempfehlung für den kommenden SPD-Vorsitz aussprechen werden. Denn man sei bereit, den Einfluss auf die politische Stimmung, der – wie die letzten Jahre bewiesen – durchaus gegeben ist, zu nutzen. Und man werde einen Kandidaten unterstützen, wenn man glaubt, dass dieser „in die richtige Richtung läuft“. Wen werden die Jusos im Kampf um die Führung der Sozialdemokraten stützen? Es könnte womöglich wahlentscheidend sein.