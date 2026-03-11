- Warum wir neue Regierungsmodelle brauchen
Das Wahlergebnis von Stuttgart macht es den Parteien nicht leicht. Die Grünen liegen nur extrem knapp vor der CDU. Aber CDU und Grüne haben gleich viele Sitze erreicht. Kein Wunder, dass jetzt der Kampf um das Amt des Ministerpräsidenten erst richtig beginnt.
Am frühen Montagmorgen teilte die Landeswahlleiterin das vorläufige amtliche Wahlergebnis mit. Die Grünen hatten gut 27.000 Zweitstimmen mehr geholt als die CDU. Das ist ein Vorsprung von 0,5 Prozentpunkten. Für mehr Sitze reicht das aber nicht. Beide Parteien erhalten jeweils 56 Sitze. Für die Grünen ist die Sachlage klar. Sie sehen sich und ihren Kandidaten Cem Özdemir als klaren Sieger. Mit einer erstaunlichen Selbstverständlichkeit reklamieren sie das Amt des Ministerpräsidenten für sich. Erstaunlich schon deshalb, weil es keine eherne Regel ist, dass der Wahlsieger automatisch Regierungschef wird. Das weiß der Grüne Kretschmann sehr genau. 2011 wurde er Ministerpräsident, obwohl die CDU die Wahl gewonnen hatte. In Deutschland sind es Koalitionen, die eine Regierung bilden, nicht Personen oder einzelne Parteien.
