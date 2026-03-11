Özdemir und Hagel
Keine Experimente in Stuttgart? Warum wir neue Regierungsmodelle brauchen

Das Wahlergebnis von Stuttgart macht es den Parteien nicht leicht. Die Grünen liegen nur extrem knapp vor der CDU. Aber CDU und Grüne haben gleich viele Sitze erreicht. Kein Wunder, dass jetzt der Kampf um das Amt des Ministerpräsidenten erst richtig beginnt.

VON VOLKER BOEHME-NESSLER am 11. März 2026 6 min

Volker Boehme-Neßler

Autoreninfo

Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

So erreichen Sie Volker Boehme-Neßler:

Am frühen Montagmorgen teilte die Landeswahlleiterin das vorläufige amtliche Wahlergebnis mit. Die Grünen hatten gut 27.000 Zweitstimmen mehr geholt als die CDU. Das ist ein Vorsprung von 0,5 Prozentpunkten. Für mehr Sitze reicht das aber nicht. Beide Parteien erhalten jeweils 56 Sitze. Für die Grünen ist die Sachlage klar. Sie sehen sich und ihren Kandidaten Cem Özdemir als klaren Sieger. Mit einer erstaunlichen Selbstverständlichkeit reklamieren sie das Amt des Ministerpräsidenten für sich. Erstaunlich schon deshalb, weil es keine eherne Regel ist, dass der Wahlsieger automatisch Regierungschef wird. Das weiß der Grüne Kretschmann sehr genau. 2011 wurde er Ministerpräsident, obwohl die CDU die Wahl gewonnen hatte. In Deutschland sind es Koalitionen, die eine Regierung bilden, nicht Personen oder einzelne Parteien.  

IngoFrank | Mi., 11. März 2026 - 18:47

dass der Kamp um dem MP- Posten jetzt erst beginnt.
Die CDU kann sich die Verärgerung der Grünen Sekte und deren Obergrünen, sich schlicht nicht leisten. Irgend wann endet die GroKo, 2029 sei dahin gestellt. Von einer „reformfreudigen“ Koalition ist auch in Zukunft nicht auszugehen, d.h. Union & SPD werden weiter Federn lassen so dass es zu einer 2- er Koalition gegen die AfD keinesfalls reichen wird was derzeit ja schon der Fall ist. Es ist davon auszugehen, dass die Union vielleicht unter 20% fällt, sich aber als stärkste der Brandmauerparteien abschneidet.
Damit kann sie die Koalition aus SPD, Grünen und SED Erben anführen. Das SPD & Grüne im Bund unter 5% landen ist unwahrscheinlich. Zu viele Wähler in den Altbundesländern.
Und genau aus diesen Gründen, wird sich diesmal die CDU nicht von der SPD wie im Bund und in RPf. vorhersehbar am Nasenring durch die Manege ziehen lassen, sondern eben von den Grünem in BW. Ich sehe da nich den keinster Unterschied !!!
MfG a d Erf. Republik

Das wir in Deutschland neue unverbrauchte Koalitionen brauen ist für mich und viele im Osten unbestritten.
So lange die Wähler nun auch im Westen Mitte Rechts wählen, wie eben in BW, aber eine grüne links dominierte Regierung bekommen, weil die Union an der von links und grün aufoktruierten BM festhält, sind neue Koalitionen „fromme Wünsche“. Das passiert nur dann, wenn ohne AfD Beteiligung keine Regierung möglich ist oder die absolute Mehrheit erre!cht. Erstere Variante ist unter bestimmten Bedingungen (CDU, SPD + SED Erben I d Summe < als die AfD) schon in diesem Jahr in SA durchaus möglich …..Wie dann der gordische Knoten durchschlagen werden soll ist außerhalb meiner Fantasie.
Eine „Rückgängig zu machende Wahl“ bei einer um die 40% liegende. AfD wird sich Merz nicht trauen und wäre m M nach auch nicht von Erfolg gekrönt.
MFG a d Erf. Rep.

Achim Koester | Mi., 11. März 2026 - 18:47

dann verweigert sie den Grünen eine Koalition und lässt Özdemir eine Minderheitsregierung mit der SPD bilden, die sie bei jeder Abstimmung (mit den Stimmen der AfD, aber ohne mit dieser zu koalieren), gegen die Wand fahren lassen kann. Der Karren ist sowieso in den Dreck gefahren, schlimmer kann es nicht mehr werden.

Sondern entweder sie TRAUEN sich nicht oder haben schon ORDER aus Berlin bekommen schonungsvoll wie Sie Herr Frank auch vermuten mit den Grünen umzugehen. Außerdem meine ich mich zu erinnern, das Herr Hagel doch schon sagte, er schließt es in jedweder Form aus sich mit Stimmen der AfD wählen oder auf irgendwelche Zusammenarbeit einlassen zu wollen. Ob sich die Grünen s.a. gemeinsame Freihandelsvertrags-Abstimmung in der EU genauso zieren werden wenn es hart auf hart kommt? LG

Angelika Sehnert | Mi., 11. März 2026 - 19:45

Wir bräuchten statt neuer Regierungsmodelle neue Politiker! Keine Apparatschicks, die seit dem 16. Lebensjahr in Parteizentralen rumhängen und Post eintüten, dann Politikwissenschaften oder irgendein anderes Kompositum aus dem mittlerweile unübersehbaren, aber ziemlich unnützen Angebot der Gesellschaftswissenschaften studieren, aber ihre ganze Energie in eine Parteikarriere stecken, daher keine Ahnung vom richtigen Leben haben.
Was nützt das beste Regierungsmodell, wenn das Personal regierungsunfähig ist?

Neue Arbeitserfahrene Politiker mit neuer Denke braucht das Land. Dann klappts auch wieder mit der Politik.
Richtig, vollkommen richtig, sehr geehrte Frau Sehnert.
MfG a d Erfurter Republik

Pamina | Mi., 11. März 2026 - 19:55

„Sie führen dazu, dass Parteien Koalitionen eingehen, die inhaltlich kaum Schnittmengen haben. Die Folge: faule Kompromisse und politischer Stillstand.“

Das liegt nicht an den klassischen Methoden, sondern einzig und allein am Festhalten der CDU an der Brandmauer.

Lisa W. | Mi., 11. März 2026 - 23:23

Uns wird die Demokratie, uns werden die Wahlen genommen. Wenn man die CDU wählt und damit bürgerlich-liberale Politik, kann man davon ausgehen, dass diese Stimme verschenkt ist. Die CDU macht seit vielen Jahren nur noch das, was der jeweils rote oder grüne Koalitionär wünscht. Und wer dachte, mit Merz wird es besser. Es ist schlimmer als zuvor. Dieser Mann ist zufrieden damit, wenn er seinen Kanzlerstuhl breit sitzen darf. Land und Leute sind ihm offensichtlich völlig egal. Und so agiert der gesamte Verein. Ohne Mut, absolut verantwortungslos.

