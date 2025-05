Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Die Nachricht scheint nicht überraschend: Deutschland ist in der Rangliste der Pressefreiheit der „Reporter ohne Grenzen“ (RSF) auf Platz 11 abgerutscht, wie die Organisation zum Internationalen Tag der Pressefreiheit (3. Mai) mitteilt. Na klar, denkt man sich, ein Land, in dem der Chefredakteur des AfD-nahen Deutschlandkurier, David Bendels, vor Gericht steht und zu einer Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt wird, weil er ein Meme veröffentlicht hat, in dem der Innenministerin per Fotomontage unterstellt wird, die Meinungsfreiheit zu hassen, macht keinen besonders pressefreiheitlichen Eindruck. Erst recht nicht, wenn dieselbe Ministerin zuvor schon ein anderes Magazin (Compact) verboten hat, was erst durch ein Gerichtsurteil wieder aufgehoben wurde. Es gibt wahrlich viele Indizien dafür, dass die Zuordnung der Aussage „Ich hasse die Meinungsfreiheit“ zur Innenministerin in dem erwähnten Bild zwar etwas plump, aber durchaus nicht völlig aus der Luft gegriffen zu sein scheint. Durch ihre Anzeige hat sie ja – ironischerweise – die Unterstellung gerade bestätigt.

Die RSF haben für die Herabstufung Deutschlands aber nicht Faeser und viele weitere staatlich-politische Akteure als zentralen Grund genannt. Ihr Name kommt in dem Bericht überhaupt nicht vor. Das Vorgehen ihres Innenministeriums gegen die Zeitschrift Compact wird erwähnt, aber nicht grundsätzlich kritisiert, sondern nur „das Verbot auf Basis des Vereinsrechts für rechtsstaatlich fragwürdig" erklärt. Angemessener wäre nach Ansicht der RSF „ein strafrechtliches Vorgehen gegen einzelne Inhalte und die dafür verantwortlichen Personen in Abwägung mit dem Grundrecht der Pressefreiheit".