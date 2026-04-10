Merz
Bundeskanzler Friedrich Merz, 09.04.2026 / picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH

Die Kehrtwende als Merz-Muster Der Umfaller

Erst scheinmutig auftreten, dann wieder zurückrudern: Was man anfangs noch als Ausrutscher ansehen konnte, hat sich inzwischen als Handlungsmuster von Friedrich Merz entpuppt. Innenpolitisch ist das lähmend, außenpolitisch brandgefährlich.

KOLUMNE: GRAUZONE am 11. April 2026

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Zuletzt erschien von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

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Es war eine der markantesten Schlagzeilen der Bild-Zeitung in der an markanten Schlagzeilen nicht armen Geschichte dieses Blattes. Am 27. Februar 1991 druckte sie den damaligen Bundeskanzler querliegend über die Seite und titelte: „Die Steuerlüge: Der Umfaller“. Der Grund: Helmut Kohl hatte ein Wahlversprechen kassiert. Fünfunddreißig Jahre später wirkt diese Schlagzeile wie ein Echo aus einer Zeit, in der politische Kehrtwenden noch die Ausnahme waren. Heute hingegen scheint der „Umfaller“ zur politischen Normalfigur geworden zu sein. Und niemand verkörpert diese neue Unverbindlichkeit so exemplarisch wie Friedrich Merz.

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soistes | Sa., 11. April 2026 - 13:08

ist er innersten das Gegenteil. Nach dem März kommt der April. Bekanntlich macht der was er will. Aber das Spiel ist in der heutigen Zeit nichts neues!

Karl-Heinz Weiß | Sa., 11. April 2026 - 13:18

Kopiert der Kanzler nicht lediglich den Stil des US-Präsidenten? Nur: der kann es sich (noch) leisten. Wenn man böswillig wäre, könnte man sagen, Merz hat dieses Verhalten in seinen 18 Jahren "freier Wirtschaft" verinnerlicht: gescheiterte Luxusstrategie Mercedes-Benz, gescheiterte IT-Strategie VW etc. Allesamt ohne Konsequenzen.

Klaus Funke | Sa., 11. April 2026 - 13:42

Wenn wir das gewusst hätten, aber wir hätten es ahnen können. Einen schlechteren Staatsführer als Merz gibt es wohl kaum. Und wie alle Unfähigen, wird er sich festkrallen an seinem Regierungssessel, koste es, was es wolle. Er hat sich dem Antifakämpfer, dem berufslosen Nichtskönner Klingbeil vollkommen unterworfen, wirft alle Überzeugungen (hatte er jemals welche?) über Bord und wird ein Chaos hinterlassen, an dem Generationen zu schuften haben werden. Im Grunde ein Lump. Aber auch er wird ohne jegliche Konsequenzen weiterleben können. Was für jeden Handwerker gilt: Meine Hand für mein Produkt - das gilt für einen wie Merz nicht. Er hat Narrenfreiheit, geschützt durch das Grundgesetz. Aber letztlich sind wir selber schuld. Die deutsche Trägheit, das Desinteresse, Faulheit und Bequemlichkeit und weil es uns nach wie vor zu gut geht - das sind die Ursachen, warum wir jemand wie Merz ertragen müssen. Also sollten wir das Maul halten. Oder endlich aufwachen und jede Stimme der AfD geben...

Theo Lackner | Sa., 11. April 2026 - 14:08

Wer markig auftritt, eine harte Sprache pflegt, aber real immer zurückzieht, ist ein Maulheld. Und in der Politik falsch.

Günther | Sa., 11. April 2026 - 14:40

das Problem sondern auch seine CDU, die ihn trägt, erträgt und mit ihm untergeht. Wie kann man dabei auch noch ruhig zu sehen.

Dr. Armin Schmid | Sa., 11. April 2026 - 15:23

mit auf dem Fuße folgendem Eigentor: sein Umgang mit Trump. Mit einem einzigen Statement ("nicht unser Krieg") die Früchte monatelanger A****kriecherei zunichte zu machen, das verrät politische Meisterschaft. Jetzt werden ihn alle lieben: die anderen EU-Mitglieder*innen außer Orbán, Ruprecht Polenz und sämtliche Deutschen (außer einigen AfDlern).

Gerhard Fiedler | Sa., 11. April 2026 - 16:27

alles zum Jammern.
Dazu frei nach Heinrich Heine:

"Im düsteren Auge keine Träne,
sie sitzen vorm Bildschirm und fletschen die Zähne.
Sie haben geglaubt und wurden belogen,
sie haben gewählt und wurden betrogen.
Statt Wohlstand nun ein Leichentuch,
fürs deutsche Land, mit dreifachem Fluch.

Das Wort des Kanzlers, mit dem er versprochen,
die Wende für Deutschland, das hat er gebrochen.
Für Klima, Migranten und die Ukraine,
da will er haben all ihre Scheine.
Den letzten Euro abgepresst,
und sie gen Russland marschieren lässt.
Nein, diesen Kanzler wollen sie nicht,
er ist für sie ein Bösewicht.

Ein Fluch auch der Kirche, in der sie gebetet.
Von Jesu Botschaft ist nicht mehr die Rede.
Der Kampf gegen rechts ist der Kirche Mission,
doch wollte dieses Gottes Sohn?"

Wie der Kanzler, so sein Volk! So unfähig und feige wie der Kanzler zur Politik ist, sind auch die Deutschen zum Widerstand.

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