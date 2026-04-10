- Der Umfaller
Erst scheinmutig auftreten, dann wieder zurückrudern: Was man anfangs noch als Ausrutscher ansehen konnte, hat sich inzwischen als Handlungsmuster von Friedrich Merz entpuppt. Innenpolitisch ist das lähmend, außenpolitisch brandgefährlich.
Es war eine der markantesten Schlagzeilen der Bild-Zeitung in der an markanten Schlagzeilen nicht armen Geschichte dieses Blattes. Am 27. Februar 1991 druckte sie den damaligen Bundeskanzler querliegend über die Seite und titelte: „Die Steuerlüge: Der Umfaller“. Der Grund: Helmut Kohl hatte ein Wahlversprechen kassiert. Fünfunddreißig Jahre später wirkt diese Schlagzeile wie ein Echo aus einer Zeit, in der politische Kehrtwenden noch die Ausnahme waren. Heute hingegen scheint der „Umfaller“ zur politischen Normalfigur geworden zu sein. Und niemand verkörpert diese neue Unverbindlichkeit so exemplarisch wie Friedrich Merz.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.