Die erneute Bildung einer rot-rot-grünen Koalition in Berlin befindet sich auf der Zielgeraden. Die Verhandlungen zwischen SPD, Grünen und Linken verliefen vergleichsweise geräuschlos, am Montag wurde der Koalitionsvertrag präsentiert. Während dessen Annahme bei den Landesparteitagen der SPD und der Grünen als Formsache gilt, tut sich die Linke etwas schwerer. Bei ihr entscheiden die rund 8000 Mitglieder über den erneuten Eintritt in die Koalition mittels einer Befragung, die heute begann und am 17. Dezember beendet werden soll. Am 21. Dezember soll dann Franziska Giffey (SPD) zur Regierenden Bürgermeisterin gewählt und die Mitglieder ihres Senats ernannt werden.

Für Aufsehen sorgt allerdings eine Personalie. Am Mittwoch verkündete Katina Schubert, die Landesvorsitzende der Berliner Linken: „Ich freue mich, dass ich mit Katja Kipping eine der profiliertesten Sozialpolitikerinnen unserer Partei und in Deutschland als Nachfolgerin von Elke Breitenbach vorschlagen darf.“ Breitenbach, die bis dahin als gesetzt galt, hatte am Vorabend mitgeteilt, dass sie nicht noch einmal als Senatorin antritt und Platz für Jüngere machen wolle.