Wirtschaftsministerin Katherina Reiche
Wirtschaftsministerin Katherina Reiche / Foto: Maurice Weiss/Ostkreuz für Cicero

Katherina Reiche im Porträt Die regierende Provokation

Katherina Reiche polarisiert wie keine Zweite im Kabinett. Die Chemiediplomandin aus Brandenburg, die einst in der DDR aufwuchs, ist heute Wirtschaftsministerin – und die unbequemste Stimme der Koalition. Sie spricht aus, was Merz nur denkt. An der CDU-Basis wird sie dafür gefeiert.

VON CHRISTIAN WILP am 1. Juni 2026 8 min

Christian Wilp

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Christian Wilp ist Chefkorrespondent von n-tv im RTL-Hauptstadtstudio Berlin.

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Frau, Naturwissenschaftlerin und aus dem Osten. Damit kann man es in Deutschland bekanntermaßen weit bringen. Die Physikerin Angela Merkel und die Chemikerin Katherina Reiche verbindet zudem Ungeahntes, wie Letztere im Gespräch mit Cicero verrät. „Fun Fact, wir hatten denselben Professor.“ Bei dem Doktorvater Merkels erhielt Reiche Unterricht in theoretischer Chemie. 

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Achim Koester | Mo., 1. Juni 2026 - 14:34

Mit der von Merkel gestarteten und von Habeck katstrophal durchgezogenen Energiewende ist die Wirtschaft dem Untergang geweiht, zumindest der Teil, der eine unterbrechungsfreie, bezahlbare und grundlastfähige Energie benötigt. Das weiß auch Frau Reiche, aber leider beißt sie bei Klingbeil und Merz auf Granit.

Hans | Mo., 1. Juni 2026 - 15:11

Mit Frau Reiche ist endlich wieder eine „Nicht-Grüne“ Politikerin in das ansonsten ausschließlich von grünen Ex-Politikern dominierte Feld der Energiewirtschaft eingezogen. Hätte man diese Frau im Vorfeld besser einordnen können, die SPD hätte ihr Veto eingelegt.
Itte weitermachen, Frau Reiche!

Peter William | Mo., 1. Juni 2026 - 15:26

der der Bundesnetzagentur vorsteht und die in Zukunft nach Sonnen- und Windstärke produzieren lassen will und dessen Vorgesetzte sie ist, da die Bundesnetzagentur dem Wirtschaftsministerium untersteht hat sie immer noch nicht rausgeworfen? Handeln!

Niemand sonst auf der Welt denkt darüber nach seine Produktion an die Intensität der Sonneneinstrahlung oder die Windstärke anzupassen, oder etwa doch? Wer spielt mit beim russisch Roulette, oder besser dem grünen Wirtschaftsroulette.

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