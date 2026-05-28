- Die regierende Provokation
Katherina Reiche polarisiert wie keine Zweite im Kabinett. Die Chemiediplomandin aus Brandenburg, die einst in der DDR aufwuchs, ist heute Wirtschaftsministerin – und die unbequemste Stimme der Koalition. Sie spricht aus, was Merz nur denkt. An der CDU-Basis wird sie dafür gefeiert.
Frau, Naturwissenschaftlerin und aus dem Osten. Damit kann man es in Deutschland bekanntermaßen weit bringen. Die Physikerin Angela Merkel und die Chemikerin Katherina Reiche verbindet zudem Ungeahntes, wie Letztere im Gespräch mit Cicero verrät. „Fun Fact, wir hatten denselben Professor.“ Bei dem Doktorvater Merkels erhielt Reiche Unterricht in theoretischer Chemie.
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