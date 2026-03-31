- Özdemirs Gegenpol
Katharina Dröge ist eine der schärfsten Rednerinnen der Grünen und scheut die Konfrontation nicht. Doch der nächste Konflikt spielt sich nicht im Plenarsaal ab, sondern in der eigenen Partei. Zwischen Machtfragen, Flügelstreit und schwindender politischer Durchsetzungskraft.
Keine Lust auf Flügelkämpfe habe sie, sagt Katharina Dröge am Tag nach der Wahl in Baden-Württemberg. Sie beschwört das, was aber angesichts des Wahlsiegs unvermeidlich scheint. Cem Özdemir wird wahrscheinlich als Ministerpräsident zum mächtigsten Mann der Grünen aufsteigen. Sie hingegen bleibt als Grüne Fraktionsvorsitzende in der Opposition im Bundestag – und vorerst ohne Machtperspektive.
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