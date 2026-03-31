Katharina Dröge
Grünen Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge / Foto: Picture Alliance/DPA

Katharina Dröge im Porträt Özdemirs Gegenpol

Katharina Dröge ist eine der schärfsten Rednerinnen der Grünen und scheut die Konfrontation nicht. Doch der nächste Konflikt spielt sich nicht im Plenarsaal ab, sondern in der eigenen Partei. Zwischen Machtfragen, Flügelstreit und schwindender politischer Durchsetzungskraft.

VON CHRISTIAN WILP am 20. April 2026 4 min

Christian Wilp

Autoreninfo

Christian Wilp ist Chefkorrespondent von n-tv im RTL-Hauptstadtstudio Berlin.

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Keine Lust auf Flügelkämpfe habe sie, sagt Katharina Dröge am Tag nach der Wahl in Baden-Württemberg. Sie beschwört das, was aber angesichts des Wahlsiegs unvermeidlich scheint. Cem Özdemir wird wahrscheinlich als Ministerpräsident zum mächtigsten Mann der Grünen aufsteigen. Sie hingegen bleibt als Grüne Fraktionsvorsitzende in der Opposition im Bundestag – und vorerst ohne Machtperspektive. 

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Markus Michaelis | Mo., 20. April 2026 - 11:37

Ja, das glaube ich sofort, dass Frau Dröge Politik aus dem Herzen macht, aus Überzeugung und für das, was sie für richtig hält. Für mich ist das im Moment nicht wählbar, weil es (für mich) zu wenig nachdenklich ist über all die Gegensätze bei uns und in der Welt, die nicht nur durch fiese Rechte oder egoistischen Kapitalisten in der Welt sind, die wir eben alle gemeinsam bekämpfen müssten, sondern die tief in den Dingen und dem Menschen selber liegen. Da empfinde ich die starke Orientierung an absoluten Werten/Wahrheiten als Sackgasse. (Aber klar, ich kann mich auch irren).

ZB der Gegensatz, ob man Politik für "DEN Menschen" macht, was eine normative Idee ist, wie alles richtig zu sein hat, oder Politik für "DIE Menschen", was sich am realen Menschen und seinen Wünschen orientiert. Beides sind wichtige Ideen, so wie viele andere Gegensätze auch. Die Grünen (Linken) scheinen mir da wenig nachdenklich, zu sehr von Normen/Werten und Erschütterungen darüber getrieben.

Bei Kritik an Grünen/Linken kommt oft das Argument, dass das schon klar wäre, nichts und niemand ist perfekt, aber man müsse doch die Verhältnismäßigkeit wahren und an den im Prinzip richtigen bzw. immerhin klar besseren Ansätzen konstruktiv mitarbeiten. Das sehe ich nicht ganz so bzw. eine fundamentalere Kritik halte ich im Moment für die konstruktive Mitarbeit, weil ich glaube, dass sich unsere Gesellschaft in Sackgassen verrannt hat, die nicht durch Rechte und Kapitalisten verursacht sind, sondern aus sich heraus (und uns heraus) kommen und daher auch nur durch eine Beschäftigung mit uns selber (der "demokratischen Mitte") verbessert werden, nicht durch Kampf gegen äußere Feinde.

sie sei „alternativlos“, es ginge ums nackte Überleben, dem Aufhalten des Klimawandels müsse ALLES untergeordnet werden!

Das ist in mehrfacher Weise ein Irrweg, zum einen läßt sich der Klimawandel nicht aufhalten, er ist größtenteils natürlich. Wir müssen die Folgen des Klimawandels bewältigen, das geht nur mit Technologie, ohne schaffen wir es nicht. Die Grünen können keine Lösungen liefern, denn nicht nur lehnen sie Technologie und (echte) Wissenschaft ab, sie verstehen sie auch nicht. Natur-/Umweltschutz sind eine Frage des Geldes, arme Gesellschaften können sich das nicht leisten. Folgen wir den Grünen, werden wir arm und unfrei sein, das ist ihr Ziel! Man findet nur dann die besten Lösungen, wenn man ohne Grenzen nach ihnen sucht, die ideologischen Schranken, die die Grünen setzen, verhindern dies konsequent.

Und deswegen gebe ich Ihnen recht, man MUSS den Grünen mit allen Mitteln widersprechen, denn sie sind das Problem, nicht die Lösung!

Nicht „Wir“ laufen den Grünen nach sondern die die der Propaganda der Gazetten und des ÖRR sowie der öffentlichen Diskussion unserer „Demokraten“ auf dem Leim gegangen sind. Und „arm“ sind wir bereits wieder. Der nach der Wende aufgebaute „kleine Wohlstand“ inkl. der Meinungsfreiheit geht immer weiter Bach abwärts.
Und wenn dann noch eine Wirtschafts- „Weise“ darüber fabuliert, dass sich doch der allergrößte Teil der Deutschen, sich die hohen Tankpreise ( in deren Folge alles wirklich alles teurer wird weil alles transportiert werden muss)leisten kann, dann sind wir nicht nur am Gelde arm, schlimmer noch, am Intellekt.
Mit besten Grüßen a d Erfurter Republik

der redet so viel Mist, daß man glauben könnte der macht das absichtlich, um zu testen, wie weit er gehen kann, bevor es jemandem auffällt!

Was das Leistenkönnen angeht, so zeigt das gut, wie diese Leute ticken, mit Leistenkönnen hat das nämlich gar nichts zu tun, sondern mit Leistenmüssen! Wer nicht auf sein Auto verzichten kann, der hat keine Wahl, das schnallen die „Koryphäen“ offensichtlich nicht! Dann wird dafür an anderer Stelle gespart und wie Sie es sagen, es hängt alles mit dem Kraftstoffpreis zusammen, alles wird überproportional teurer, weil die Transportpreise steigen.

Das, was nicht mitzieht sind die Löhne, wir werden, wie Sie es schreiben also immer ärmer! Dem Staat ist es auch recht, je teurer alles wird, desto höher sind die Steuereinnahmen, die Mehrkosten bleiben mehrheitlich bei den Kommunen!

macht, denn Verstand kann sie nicht viel haben, dieser würde den Blödsinn, den sie und ihresgleichen fordern/verbreiten verbieten!

Eine typisch linke Eigenschaft, „emotionale“ Politik, denn Fakten und Realität widersprechen ihrer Ideologie. Daher schafft man sich Alternativfakten, diese sind mit Nichten „absolut“, sondern das genaue Gegenteil. Aus Wahrheit wird Lüge und umgekehrt, wer es wagt zu zweifeln wird diffamiert, stigmatisiert, angegriffen, diskreditiert, sachliche Auseinandersetzung kann man nicht. Zu beobachten täglich im Programm des Sprachrohrs der Grünen, dem ÖRR.

Kein Linker dieser Welt, Dröge eingeschlossen, hat je Politik für den oder die Menschen gemacht, er nutzt die Menschen und ihr Leid nur als Mittel zum Zweck!

Ich empfehle Ihnen sich mit der (ruhenden) Grünin Ulrike Herrmann und ihren Forderungen zu befassen, da werden sie sehen, wie menschenfreundlich, freiheitlich und demokratisch das alles ist was die Grünen wollen!

Ob der Klimawandel mehr menschengemacht oder natürlich ist, kann ich nicht wirklich beurteilen. Das ist auf jeden Fall zu komplex für mich. Auch wenn der Klimawandel starke natürliche Anteile hat, könnte man ja sagen, dass wir das durch unsere Maßnahmen etwas abfedern wollen, weil wir das insgesamt für besser halten. Das wäre alles ok. Der Punkt ist mehr, dass Klimawandel nur ein Thema von mehreren wichtigen ist und das Abwägen/Nachdenken darüber, was man wirklich weiß und was die besten Kompromisse sind, zu kurz kommt.

Das Linke/Grüne keine Politik für Menschen machen, kann man auch nicht sagen, weil offensichtlich ist, dass Millionen Menschen auch sehr hinter dieser Politik stehen. Das Problem ist nicht fehlender guter Wille sondern zuviel Überzeugung, dass "die Dinge" (Umwelt, gesellschaftliche, wirtschaftliche Fragen etc.) eigentlich ganz klar wären. Das sind sie nicht.

kein Experte sein, es reicht der Menschenverstand und ein Blick in die Vergangenheit. Hier wird deutlich, daß sich das Klima seit jeher ändert. Es ist anmaßend und oder dumm zu glauben, daß wir den Klimawandel aufhalten können. Wir müssen mit den geänderten Bedingungen umgehen und dafür brauchen wir die Technik dringend. Mit den Grünen und ihrer Blase wird es nichts, egal in welche Richtung, die können es nicht!

Grünlinks redet den Menschen ein, das Ende wäre nahe, wenn wir nicht den Weg der Grünen gehen, darum werden sie gewählt. Diese Sekte macht Menschen weltweit Angst und nutzt die Angst, um Macht zu bekommen, so wie es die Kirche früher tat. Menschen suchen i.d.R. einfache Antworten, die Grünen geben sie. Sicher sind auch Menschen mit schlechtem Gewissen und „Überzeugungstäter“ darunter, die wollen glauben, glauben heißt aber immer auch nicht wissen.

Wer den offenen Diskurs ablehnt und das gilt zu 100% für die Grünen, hat etwas zu verbergen - sie haben Angst vor der Wahrheit!

"...weil offensichtlich ist, dass Millionen Menschen auch sehr hinter dieser Politik stehen."

Sorry, Herr Michaelis, das sind nachgewiesen vorwiegend Menschen mit gehobenem Einkommen, welche sich 'Grüne Politik' als Haltung einfach auch leisten können..., um guten Gewissens ihr E-SUV weiter fahren zu können...

Das ist im Grunde die gleiche Klientelpolitik wie sie die FDP jahrzehntelang betrieben hat - nur jetzt grün angestrichen.

Mit 'Politik für die Menschen', was nichts anderes heißt als POLITIK FÜR DIE BREITE MASSE, hat das definitiv nichts zu tun.

>> Sie kennen den Spruch: "Die Grünen sind eine FDP mit Fahrrad!" ?? 😉

Karl-Heinz Weiß | Mo., 20. April 2026 - 11:40

Cem Özdemir gewann die Wahl in BW, weil er auf Wahlplakaten und bei Auftritt konsequent jeglichen Bezug zu den grünen "Herzensangelegenheiten“ vermied. Zusätzlich ließ sich die CDU (wie seinerzeit bei Laschet) einen "Er oder ich"-Wahlkampf aufzwingen. Politische Dämlichkeit ist zwischenzeitlich der neue Markenkern der Union, wie die aktuellen Entscheidungen beweisen. Özdemir als künftiger starker Mann der GRÜNEN-das würde die Partei spalten, denn die prinzipientreue Katharina Dröge ist das politische Gegenstück zu Cem Özdemir.

Alex | Mo., 20. April 2026 - 12:02

Was bitte ist an Dröge berühmt? Die kennt außerhalb Deutschlands keiner und in Deutschland fast keiner! Was kann sie? Was hat sie geleistet? Aggressive Reden schwingen, radikal-linke Forderungen abgeben, sonst NICHTS!

Ansonsten kann ich immer wieder nur warnen: sowohl Özdemir als auch Palmer sind und bleiben Grüne, nicht anders als Dröge, sie sind allesamt ideologisch verbohrte Extremisten. Özdemir & Palmer geben sich bürgernahe, vernünftig, pragmatisch, das sind sie aber nicht, sie sind Wölfe im Schafspelz, alles nur Blendwerk! Sie sind schlimmer als Dröge, Haßelmann, Brantner, Banaszak & Co., denn sie geben einer linksextremen antifreiheitlichen und antidemokratischen Partei einen bürgerlichen Anstrich und machen sie so für viele erst wählbar!

Sie sind nicht Teil einer Lösung, sie sind das Problem, egal wie schön man es, wie es dieser Artikel macht, umschreibt!

soistes | Mo., 20. April 2026 - 12:25

Warum geben Sie Ihren redaktionellen Platz für solch eine Parteiorganisation bzw Person her?

Meine Lebenszeit ist mir schade dafür jetzt auszuholen. Weg mit dieser Art von Berichten. Das ist unerträglich!!!!!!!!!!!

Urban Will | Mo., 20. April 2026 - 13:06

Ob Dröge Politik mit dem Herzen oder dem Allerwertesten macht, ist mir egal. Mit Verstand macht sie sie jedenfalls nicht. Schon das Wort „unverhandelbar“ zeigt, dass diese Dame – dem Prinzip der Sektierer treu – nicht diskutieren kann. Dass der grün durchseuchte ÖRR ihr Gequassel einst als „Rede ihres Lebens“ tituliert... geschenkt. Ich kann den Klima-Blödsinn nicht mehr hören. Es geht denen um Macht über alles, v.a. unser Leben, sonst um nichts.

Man kann nur hoffen, dass der Wähler sie aus der Verantwortung hält, bzw. dafür sorgt, dass die Sektierer nie wieder regieren. Dieses Land wurde lange genug und wird noch immer – dank der verlogenen, feigen Brandmauer-Christen - linksgrünwoke regiert und die Folgen sind überall sichtbar.
Die Zeit ist überreif für eine Wende und diese kommt nur, wenn Linksgrünwoke aus allen relevanten Bereichen verschwindet.
Um dies zu erreichen, muss die Union auf unter 20, dort muss endlich mal die Hütte brennen.

Es wird immer deutlicher, daß die aktuelle Regierung vermutlich nicht bis 2029 durchhält und selbst wenn, es ändert nichts. Wenn es (Neu-)Wahlen gibt wird es zu einer Koalition aus SPD, Grünen und Union kommen, ich denke sie schaffen es ohne, aber wenn nötig auch mit der SED/PDS/Linke, alles nur um die AfD zu verhindern.

Wir kommen also vom Regen mit rot/schwarz in den Sturm mit grün/rot/schwarz!

Ingo Frank | Mo., 20. April 2026 - 13:09

Das ist lächerlich und letztendlich gelogen, da Dröge von Merz dafür fürstlich entlohnt wurde.
Merz bot Dröge 50 Milliarden am Ende kostete Dröges Unterstützung für die Schuldenaufnahme und Kanzlerwahl 100 Milliarden für ausschließlich „grüne Projekte“
Das ist Hilfe ? Ist es das ?
Es ist genau das, was Dröge in den Nachrichten im ÖRR gesagt hat und am selben Abend noch herausgeschnitten wurde und als „ ähhh verhandeln“ ersetzt wurde.
„Zwei“ können sich nicht gleichzeitig verhört haben 🤪 um nach dem Film in der Mediathek noch einmal die Nachrichensendug zu sehen und vor allem zu hören.
MfG a d Erfurter Republik

Mahdi Sameh | Mo., 20. April 2026 - 16:46

Nach der Verabschiedung des Bundeshaushalts 2026 (520,9 Mrd Euro) war Frau Dröge in der gleichen Woche bei Markus Lanz zu Gast. Die Frage nach der Höhe des Haushalts vermochte Frau Dröge nicht zu beantworten. Mehr noch: sie gestand ungeniert ein, dass nicht mal eine atmosphärische Vorstellung vom Volumen des Haushalts hatte.
Nun lese im obigen Artikel mit Entsetzen, Frau Dröge habe sich eines Studiums der Volkswirtschaftslehre angenommen.
Man sieht, dass man ein Studium auch ohne geistige Nutzlast absolvieren kann.

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