Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Neun Stunden nach der Veröffentlichung des Cicero-Beitrags am Freitag um 14 Uhr über die Vorkommnisse im Kasseler Kinderladen „Kleine Strolche“ hatte der sogenannte Queer-Beauftragte der Bundesregierung begriffen, dass seine Position unhaltbar geworden war. Und er erkannte, dass die neue Lage eine öffentliche Reaktion erforderte. Diese zeichnet sich zwar, nicht unerwartet, durch eine gewisse Dürftigkeit und den Verzicht auf jede Andeutung einer Bitte um Entschuldigung an die Adresse des Kinderladens aus, ist aber immerhin geeignet zu beweisen, dass sich Sven Lehmann in Schwierigkeiten befindet.

„Update: Dieser Tweet von mir war vorschnell, ich habe mich dabei auf die Darstellung aus dem Artikel verlassen. So wie die Kita den Fall jetzt dargestellt hat, erscheint ihre Entscheidung in einem anderen Lichte + nachvollziehbar. Ich denke, dass das vor Ort gut aufgeklärt wird“, tweetete der Parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und Beauftragter der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt.

Der 43-Jährige hatte an Heiligabend vorverurteilend Stellung bezogen auf der brüchigen Grundlage eines komplett verunglücken Interviews von Ippen Media und dessen Rezeption durch das Online-Portal queer.de, um nun, eine Woche später kurz vor Mitternacht, heftig zurückzurudern.

Wie gravierend Lehmanns selbstverschuldete Probleme sind, ob sie tatsächlich geeignet sein könnten, ihn – wie es nun aus der vermeintlich eigenen „Community“ auf Twitter unter den Shitstorm-Hashtags „LehmannRuecktritt“ und „LehmannRauswurf“ gefordert wird – den Job zu kosten, muss sich erst noch zeigen, ist doch die Toleranz des amtierenden Bundeskanzlers gegenüber Inkompetenz und Fehlverhalten in seinem Kabinett fast grenzenlos.

Lesben und Schwule gegen Grüne

Für Lehmann, einer von mittlerweile 42 Beauftragten dieser Bundesregierung für alles mögliche, geht es um ein Monatseinkommen von 21.863,00 Euro (zum Teil steuerfrei) plus Sekretariat plus Dienstwagen plus Fahrer. Das wird er woanders wahrscheinlich nie wieder verdienen. Wichtiger sind aber andere Erkenntnisse aus den Reaktionen auf die Cicero-Recherchen. Offensichtlich wird diese Bundesregierung mit Grünen an den hier relevanten Stellen großflächig nicht länger als legitime Vertreterin der Interessen von Lesben und Schwulen betrachtet.

Die Queer-Besessenheit, die ja in Lehmann lediglich ihren stärksten personalisierten Ausdruck findet, von seiner Chefin Lisa Paus und der Partei aber voll mitgetragen und forciert wird, zerstört in den Augen betroffener (und zahlenmäßig hundertmal größerer) Minderheiten in diesen Monaten gerade eine ganze Reihe mühsam erkämpfter Errungenschaften wie Respekt und Gleichberechtigung und endlich Normalität und Anerkennung im privaten und beruflichen Alltag. Das hat sich inzwischen auch unter den Ministern und Abgeordneten der beiden Koalitionspartner herumgesprochen. Der Entwurf des geplanten und mit gutem Grund extrem umstrittenen „Selbstbestimmungsgesetzes“ ist in der Koalition unverändert nicht konsensfähig.

Selbst Familienministerin Lisa Paus geht inzwischen, wie Lehmann am Neujahrstag kleinlaut eingestehen musste, nicht mehr davon aus, den Entwurf vor Juli 2023 durchs Parlament bringen zu können. Paus hofft nun, den „Prozess vor der parlamentarischen Sommerpause abschließen“ zu können. Ob damit bereits die dritte Lesung im Bundestag gemeint ist oder lediglich die Fertigstellung des Gesetzentwurfes, lässt sie offen.

Drohender Selbstmord der FDP

Der SPD mag in der Gesellschaftspolitik längst alles egal sein, aber für die FDP, die sich seit jeher vergleichsweise leise, aber durchaus wählerwirksam ebenfalls als Anwältin von Homosexuellen versteht, wäre eine Unterstützung dieses Gesetzes in den aktuell bekannten Grundzügen glatter Selbstmord. Das haben die Ereignisse von Kassel und das Echo darauf in den Sozialen Medien endgültig in aller wünschenswerten Deutlichkeit gezeigt.

LGBT ist eine aus dem englischen Sprachraum übernommene Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender (lesbisch, schwul, bisexuell und transgender). Aber: Es geht inzwischen ein Riss durch „LGB“ einerseits und „T“ andererseits.

„Ein Upppps reicht da nicht aus“

In den Sozialen Medien macht Sven Lehmann mit seiner Haltung, seinen Präferenzen und seiner Vorgehensweise keinen Stich mehr. Selbst ursprünglich wohlgesonnene Vertreter der Szene halten ihn mittlerweile für überfordert, wenn nicht für eine krasse Fehlbesetzung. Auszüge aus Twitter-Kommentaren vom Wochenende:

● Lieber Sven Lehmann, warum hast Du nicht bei der Kita nachgefragt, bevor Du mit Deiner Empörung unschuldige Menschen einem Mob ausgesetzt hast? Dein Versagen hat massiven Schaden angerichtet. Ein Upppps reicht da nicht aus. Dein Verhalten hat Konsequenzen. ● Wisst ihr, was mich an der ganzen #Transgate-Geschichte besonders ärgert? Mit der Einführung des Konstrukts #queer wird man jetzt auch als schwuler Mann in ideologische Geiselhaft für derartige Mätzchen genommen. ● Deswegen sind doch die "queer" Aktivisten so darauf erpicht, LG+B mit einzuvernehmen. Pustekuchen. Die Regenbogenfahne haben sie – wie die Grünen auch – von LGB geklaut. Und wer nicht mitspielt, wird Vernichtungsphantasien überstellt. ● Dieser ganze Quatsch schafft nur mehr Hass und trägt in keinster Weise zu mehr Toleranz bei. ● Ich danke als Frau / Lesbe / Mutter / Großmutter der Schwulen Community ausdrücklich für die *Zeit des Erwachens* Nur zusammen haben wir dem Ganzen etwas entgegen zu setzen! ● Es geht bei „queer“ um Kollektive, nicht im Individuen. Das Individuum zählt da nicht(s). Eines der Probleme, die diese Bewegung hat. ● Ich freue mich, dass Ihr endlich aufwacht. Tut Euch zusammen und wehrt Euch! ● Na endlich, ihr merkt was. Wenn jetzt noch die Frauen kapieren, dass der Mist mit Feminismus nix zu tun hat, wird's vielleicht wieder besser. ● Sven Lehmann ist nicht mehr tragbar. Es wird Zeit, dass er hochkant rausgeschmissen wird, da er aktiv gegen alle Frauen, Schwule und Lesben arbeitet. ● Lasst die Regenbogenblase platzen. Nicht mitmachen. Das geht uns Lesben auch so. Ich bin froh, daß jetzt endlich die Schwulen merken, wo der Zug hinfährt. ● Nein, nein, wir lassen uns es nicht bieten, wenn diese Ideologie den guten Ruf von LGB und allen redlichen Transmenschen und Heterosexuellen versaut und eines Tages die Bürger schlecht auf uns zu sprechen sind. Das ist ja mindestens so schlimm wie Scientology!

Entlastungsangriff gescheitert

Ein sich nach eigenen Angaben gerade im Transformationsprozess vom Mann zur Frau befindlicher 18 Jahre alter Mitarbeiter einer Abgeordneten, der sich neuerdings Vorwürfen erwehren muss, er habe seinen Lebenslauf geschönt, versuchte daraufhin einen Entlastungsangriff – mit dem üblichen Argument, es handele sich bei den Kritikern Lehmanns um „TERFs“ (also „transfeindliche Radikal-Feministinnen“) und „Rechte“: „Ich glaube, für die gesamte queere Community sprechen zu können, wenn ich sage: Wir sind unglaublich froh, endlich von der Politik gehört und gesehen zu werden. Danke für deine Arbeit, Sven“

TERFs und Rechte fordern gerade den Rücktritt von @svenlehmann. Ich glaube für die gesamte queere Community sprechen zu können, wenn ich sage: Wir sind unglaublich froh, endlich von der Politik gehört und gesehen zu werden.

Danke für deine Arbeit, Sven❤️🏳️‍🌈 — Emma Kohler 🏳️‍⚧️ (@Emmanzipation) December 31, 2022

Dafür bekam er von Sven ein Herzchen und von hundert anderen wiederum wenig erbauliche Antworten:

● Bub, Du sprichst nur für Transaktivisten. Du sprichst nur für Männer und Jungs, die gern Kleidchen tragen. Für sonst niemanden, aber gar niemanden. ● Ich bin homosexuell und halte Sven Lehmann für einen dekadenten und intellektuell limitierten Politikdarsteller. ● Für mich sprechen Sie nicht. Die neueste Kritik an Sven Lehmann entzündet sich an seinem unmöglichen Tweet in der Sache der Kasseler Kita, dessen Inhalt er jetzt zurückgenommen hat. Wofür also Dank? ● Herr Lehmann hatte mal wieder eine ejaculatio praecox und sah sich dann gezwungen, zurückzurudern. Ein Vorgang von hoher Peinlichkeit. Er sollte zurücktreten. Sage ich als schwuler Mann. ● Ob man nun wegen eines solchen Fauxpas unbedingt den Rücktritt fordern muss, weiß ich nicht. Aber im Fall der trans Mutter in Kassel hat er nun wirklich beschissen performt. ● Am meisten ärgert mich, dass das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend scheinbar von Vertretern der #Trans Ideologie gekapert wurde. Die echten Probleme von Familien, Frauen und Kindern werden überhaupt nicht angegangen. Fürchterlich ist das.

Verstoß gegen UN-Konvention

Tatsächlich stellt die Trans-Besessenheit der maßgeblichen Akteure bis hin zur Ministerin selbst sowie großer Teile der Grünen-Partei und -Bundestagsfraktion wesentliche Arbeitsgrundlagen des Familienressorts in Frage und erzeugt unauflösbare Widersprüche. Eine dieser Grundlagen ist laut Ministerium das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes. Auszüge:

Artikel 3: Wohl des Kindes

Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Artikel 8: Identität

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Recht des Kindes zu achten, seine Identität, einschließlich seiner Staatsangehörigkeit, seines Namens und seiner gesetzlich anerkannten Familienbeziehungen, ohne rechtswidrige Eingriffe zu behalten. Werden einem Kind widerrechtlich einige oder alle Bestandteile seiner Identität genommen, so gewähren die Vertragsstaaten ihm angemessenen Beistand und Schutz mit dem Ziel, seine Identität so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Noah hat ein Recht auf seinen Namen

Anders als hier geschehen, ist also die Bundesregierung verpflichtet, unverzüglich gegen jeden Versuch des hier in Rede stehenden Elternpaares „Fin_ja“ und „Jule“ einzuschreiten, ihrem Sohn Noah täglich einen neuen Namen, eine neue Identität als Bub, Mädchen oder sonstwas sowie ein neues Pronomen zu verpassen oder einzureden.

Eine Intervention wäre bereits sofort nach Erscheinen des ARD-ZDF-Funk-Beitrages im April 2022 fällig gewesen, in der die Vorgehensweise von Transmutter und leiblicher Mutter im Umgang mit ihrem Vierjährigen eine Viertelstunde lang in aller Ausführlichkeit vorgestellt wurde – nach wie vor auf YouTube sowie in der ARD-Mediathek zu bestaunen.



Und wie aus Artikel 3 des Übereinkommens der Vereinten Nationen hervorgeht, hat das „Hobby“ (Mutter „Jule“) von Erwachsenen, andere Eltern und deren Kinder in einem Kasseler Kindergarten mit ihrer Spezialideologie zu missionieren, selbstverständlich hinter den Interessen der Kinder zurückzustehen, so wichtig und wertvoll diese Missionare ihr Anliegen auch finden mögen. Im Gegenteil: Mit ihren Methoden verstößt dieses Paar auch in den eigenen vier Wänden gegen die UN-Kinderrechtskonvention, nach der die Identität ihres Sohnes unantastbar ist.

Vom Versagen der Ministerin Paus

Aus alldem folgt: Die Bundesregierung, ihre Jugendministerin Lisa Paus von den Grünen und deren sogenannter Queer-Beauftragter Sven Lehmann haben in Sachen „Kinderladen ,Kleine Strolche‘“ aus rein ideologischen Gründen mit ihrem neuen Leitbild von „Geschlechtsoffenheit“ bisher alles verkehrt gemacht, was man verkehrt machen konnte. Die Ministerin ist – so der Wortlaut der Konvention – verpflichtet, Noahs „Identität so schnell wie möglich wiederherzustellen“.

Hinzu kommt: Grüne Politikerinnen, die in der Praxis nicht einmal seit 32 Jahren bestehende Verpflichtungen der Bundesrepublik auf höchster internationaler Ebene respektieren, verlieren jede Glaubwürdigkeit, wenn sie fordern, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern, wie es auf Veranlassung der Grünen im Koalitionsvertrag dieser Bundesregierung steht.

Aus für Gender Mainstreaming

Bewusst in die Tonne tritt Ministerin Paus im Namen der gesamten Grünen auch das kürzlich noch heilige Konzept des „Gender Mainstreaming“. Es bezeichnet nach unveränderter Darstellung ihres Ministeriums „die Verpflichtung, bei allen Entscheidungen die unterschiedlichen Auswirkungen auf Männer und Frauen in den Blick zu nehmen“.

Es geht bei „Gender Mainstreaming“ darum, „Geschlechtergerechtigkeit“ in allen gesellschaftlichen Bereichen durchzusetzen. Bei allen gesellschaftlichen und politischen Vorhaben seien „die unterschiedlichen Auswirkungen auf die Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern grundsätzlich und systematisch zu berücksichtigen“.

Wörtlich heißt es auf der Website von Lisa Paus: „Dieses Vorgehen, für das sich seit der Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen (VN) 1995 international der Begriff Gender Mainstreaming etabliert hat, basiert auf der Erkenntnis, dass es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt und Männer und Frauen in sehr unterschiedlicher Weise von politischen und administrativen Entscheidungen betroffen sein können.“

Reaktionär hoch zehn

Wenn aber dieselbe Bundesregierung jetzt planmäßig und bewusst die Unterschiede zwischen Männern und Frauen einebnet, Geschlechter beliebig je nach persönlichem Gefühl wählbar macht, unabhängig von den körperlichen Gegebenheiten, und letztlich unter dem Etikett „Geschlechtsoffenheit“ für irrelevant erklärt, kann sie ihr „Gender Mainstreaming“ vergessen. Der Widerspruch ist auch mit noch so viel woker Rhetorik nicht aufhebbar, sondern ein substantieller, in der Natur der Sache liegender.

Nachdem das immer mehr Frauen erkennen, ob hetero, lesbisch oder bisexuell, reagieren sie, wie oben nachzulesen, zusehends sauer und empört auf eine Politik, die mit einem „Queer-Beauftragten“ als offiziellem Promoter nach und nach mühsamst erkämpfte Fortschritte der vergangenen 50 Jahre und Bewusstseinsänderungen auch der Männer rückabwickelt. Das ist in Wirklichkeit reaktionär und frauenfeindlich hoch zehn. Sich für ihre Kritik dann noch als „TERF“ oder „Rechte“ beschimpfen lassen zu müssen, lässt Bindungen und Sympathien schwinden, die gerade von den Grünen kürzlich noch als naturgegeben angesehen worden sind.

Irrtum.

„Rechte“, „TERFs“, „Trolle“

In den Reaktionen auf die Ergebnisse der Cicero-Recherchen ist noch ein weiterer Aspekt bemerkenswert: Twitter hat seinen Charakter gerade bei Debatten und Konflikten wie diesem augenscheinlich innerhalb kürzester Zeit komplett verändert. Die neulich noch eindeutige Hegemonie linker und linksradikaler Gruppen und Protagonisten sowie hochaggressiv vorgehender Woke- und Transgender-Aktivisten hat sich in Luft aufgelöst.

Nach Mastodon können sie trotz entsprechender Werbung und Appelle von ARD und ZDF nicht gewechselt haben, denn dort ist entweder gar nichts los oder die einst dominierenden Akteure erscheinen ebenfalls als verlorenes Häuflein. Zwar gibt es vereinzelte Versuche, die nunmehr erscheinenden und unerwünschten Kommentare durchgehend – wie gesehen – als „rechts“ oder „TERF“ oder von Trollen stammend zu diskreditieren, aber das funktioniert angesichts der Vielfalt und Vielzahl offensichtlich authentischer und langjährig auf Twitter angemeldeter Stimmen nicht einmal ansatzweise.

Den einstweilen hilflosen Hass einschlägiger Kreise auf den neuen Eigentümer Elon Musk, denen sich mehr und mehr die Bundesregierung anzuschließen scheint, wird diese Entwicklung noch anfeuern, aber resigniert das Feld zu räumen und die Lufthoheit in den Sozialen Medien nun kampflos dem politischen Gegner zu überlassen, könne ja, so ein nachvollziehbares Argument, auch nicht die Lösung sein.

Stattdessen hoffen sie, Elon Musk werde mit seiner Übernahme krachend scheitern und samt Twitter pleitegehen, oder die Bundesregierung oder die Europäische Kommission werde ihn enteignen und Twitter in eigene Regie übernehmen, um dort durch gezielte Manipulationen die liebgewonnene, aber verlorene linksgrüne bis linksradikale Dominanz zurück zu gewinnen.

Verhältnis von 100 zu 1

Aktuell ist eine staatliche Intervention die einzige Hoffnung auch der Transgender-Lobby. Inhaltlich steht sie auf Twitter gerade auf verlorenem Posten, wenn auf 100 kritische Kommentare ein einziger halbwegs wohlwollender oder dezidiert positiver kommt.

So wird auch der radikale Perspektivwechsel des Beauftragten Lehmann um 180 Grad erklärbar: „Wichtigstes Learning in diesem Jahr: Twitter ist nicht = Gesellschaft!“

Wichtigstes Learning in diesem Jahr:



Twitter ist nicht = Gesellschaft!



Die Gesellschaft ist nämlich wesentlich freundlicher, weltoffener, konstruktiver als Twitter.



Daher sollte man Politik auch nicht an Twitter, sondern an der Gesellschaft ausrichten. — Sven Lehmann (@svenlehmann) December 26, 2022

Naheliegender erscheint nach den Erfahrungen dieser Tage das Gegenteil: Twitter war vor Musk dank spezieller Programmierung nur ein winziger, aber durchsetzungsstarker und lauter Teil der Gesellschaft, der nun durch die Aufdeckung und Abschaltung von Schwarzen Listen auf Normalmaß zurückgestutzt wurde.

Was ist bei Twitter wirklich los?

Die Sache wäre eine unabhängige und vertrauenswürdige wissenschaftliche Studie wert, was in der Twitter-Zentrale und der deutschen Dependance in Wirklichkeit los war, neuerdings los ist und welche Stimmen bisher auch in Deutschland möglicherweise systematisch stummgeschaltet wurden, die nun erstmals (wieder) zur Geltung kommen – ein Thema, das ARD und ZDF scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Sie werden wissen, warum.

Ein Satz aus dem Cicero-Artikel vom Freitag lautete: „Sämtliche Erzieherinnen sind nach einigen Tagen nur noch mit Bauchschmerzen zur Arbeit gekommen, weil sie sich permanent beobachtet fühlten und Angst hatten, etwas verkehrt zu machen.“

Inzwischen ist folgende Behauptung gut begründbar: Die Bauchschmerzen der Kasseler Kindergärtnerinnen waren in Wirklichkeit Bauchschmerzen der ganzen Gesellschaft. Die Erzieherinnen waren nicht allein, und sie sind es jetzt noch viel weniger.

„Keine Einsicht erkennbar“

Der Vollständigkeit halber dokumentieren wir zum Schluss im Wortlaut und vollständig jene Stellungnahme des Vorstands der „Kleinen Strolche" e.V. in Kassel, die dieser zwischenzeitlich weiteren anfragenden Medien zur Verfügung gestellt hat. Die Darstellung von Cicero wird darin vollinhaltlich bestätigt und noch durch einige von uns zunächst nicht erwähnte Details ergänzt:



Die Kündigung des Betreuungsvertrags aufgrund des nachfolgend beschriebenen Verhaltens des Transgender-Elternteil, das die Eingewöhnung des Kindes in unserem Kinderladen begleitet hat, können wir bestätigen.

Zunächst weisen wir den Vorwurf, dass die Kündigung irgendetwas mit der Transidentität des Elternteils zu tun haben könnte, klar und deutlich zurück. Dieser Vorwurf ist vollkommen aus der Luft gegriffen und haltlos. Die sexuelle Identität oder geschlechtliche Gesinnung oder Ausrichtung eines Elternteils ist weder für uns als Vorstand und noch für die Einrichtung relevant. Auch die seitens des Transgender-Elternteils teilweise gegenüber anderen Eltern geäußerte Erklärung, dass die Kündigung aufgrund einer Ansprache von Rassismus und Sexismus erfolgte, ist nichtzutreffend und wird ganz klar zurückgewiesen.

Wir sind eine (welt-)offene kleine familiäre Einrichtung. Die in unserem Kinderladen betreuten Kinder entstammen verschiedensten Nationalitäten und Kulturen sowie aus unterschiedlichen sozialen Umfeldern.

Dem Vorstand sowie den anderen Eltern war vorher bekannt, dass es sich um ein Transgender-Elternteil handelt. Vor Vertragsunterzeichnung wurde zusammen mit der Familie, der pädagogischen Leitung und einem Vorstandsmitglied ein Gespräch geführt, in dem das pädagogische Konzept sowie der Kindergartenalltag erklärt wurde.

Thematisiert wurden dabei unter anderem auch die politischen Aktivitäten beider Elternteile im Bereich „Transgender“ und der Vorschlag der Einführung eines „Antidiskriminierungselternamts“. Auch eine Bücherliste mit einschlägiger Kinderliteratur wurde seitens der Eltern angeboten. Darüber hinaus wurde in diesem Zusammenhang auch der Wunsch nach geschlechtsneutraler Ansprache des zu betreuenden Kindes angesprochen.

Wir haben in diesem Gespräch klar geäußert, dass eine Einmischung der Eltern in das pädagogische Konzept sowie die Konfrontation der Kinder mit den Themen Sexualisierung, Sexismus, Rassismus und Diskriminierung nicht erwünscht ist und vermieden werden muss. Es wurde darauf hingewiesen, dass im Falle rassistischer, sexistischer oder diskriminierender Vorkommnisse eine Klärung durch die ErzieherInnen – gegebenenfalls in Rücksprache mit den betroffenen Eltern – erfolgen würde.

Die Eltern erschienen verständig, sodass ein Betreuungsvertrag geschlossen wurde. In der Eingewöhnungsphase hat sich dann der die Eingewöhnung begleitende Transgender-Elternteil abredewidrig sehr wohl in das pädagogische Konzept eingemischt und das pädagogische Konzept offen gegenüber den ErzieherInnen in Frage gestellt.

Einige der von Noahs Eltern verteilten Fotos

/ Jens Peter Paul / Statement Media

Es wurde unter anderem den ErzieherInnen und sogar den Kindern selbst Sexismus unterstellt. Darüber hinaus wurden Bücher zu queer-Themen in den Kinderladen gebracht, vorgelesen und heimlich ohne Absprache mit den ErzieherInnen bereitgestellt. Zudem wurden Fotos von schwangeren Transgender-Männern bzw. -Frauen zur Weitergabe an Kinder an ErzieherInnen übergeben. ErzieherInnen wurden auf genderneutrale Ausdrucks- und Verhaltensweisen kontrolliert und zurechtgewiesen.

Das Kind der Familie (Sohn) sollte trotz anderer vorheriger Absprache stets im Wechsel mit unterschiedlichen Pronomen angesprochen werden. Schließlich wurden gegenüber den anderen Kindern Äußerungen wie „Papas können auch Kinder kriegen“ getroffen.

Trotz Ansprache auf diese Situationen und Verhaltensweisen war keine Einsicht und auch keine Motivation zur Änderung der Verhaltensweisen erkennbar.

Da dieses Thema zunehmend den Kindergartenalltag bestimmte und sich unsere ErzieherInnen unwohl und beobachtet fühlten, haben wir keine andere Möglichkeit als die fristlose Kündigung gesehen. Das Vertrauensverhältnis ist durch die Verhaltensweisen der Familie zerrüttet. Aufgrund der geringen Einrichtungsgröße und des einer Elterninitiative typischerweise bestehenden engen Kontakts zwischen Elternschaft, Vorstand und ErzieherInnen ist ein besonderes Vertrauensverhältnis untereinander unverzichtbar.

Der Vorstand des Kinderladens „Kleine Strolche“ e.V., Kassel