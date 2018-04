Herr Knabe, Sie befassen sich mit der Aufarbeitung der SED-Diktatur. Was halten Sie davon, dass jetzt in Trier eine neue Karl-Marx-Statue errichtet wird?

Überhaupt nichts! Es ist noch nicht lange her, da gab es überall in Osteuropa solche Statuen. Sie wurden nach dem Sturz der kommunistischen Diktaturen aus gutem Grund entfernt. Für viele Opfer des Kommunismus ist es schwer erträglich, dass nun in einer westdeutschen Stadt wieder ein solches Denkmal errichtet wird.

Auch wenn Karl Marx umstritten ist, steht es Trier denn nicht trotzdem zu, eine Statue ihres berühmtesten Kindes aufzustellen?

Wenn eine Stadt an jemanden erinnern will, ist es in Deutschland üblich, einen künstlerischen Wettbewerb auszuschreiben. Dann tritt eine Jury zusammen und der beste Entwurf wird umgesetzt. Kolossalstatuen wie die jetzt in Trier aufgestellte sind typisch für Monarchien und Diktaturen, nicht aber für Demokratien.

Findet mit solch einer Statue nicht auch eine kritische Auseinandersetzung statt?

Eben gerade nicht. Eine Statue wie diese dient der Ehrung, nicht der Kritik eines Menschen. Wie man sich kritisch mit einer Person auseinandersetzt, können Sie zum Beispiel am Obersalzberg studieren, Hitlers Landhaus in Berchtesgaden. Hinzukommt, dass Trier die Statue von China geschenkt bekommen hat – ein Land, in dem immer noch eine kommunistische Diktatur herrscht. Wenn sie dort den Marxismus kritisieren, landen sie im Gefängnis.

Stellt sich Trier damit also ein chinesisches Propaganda-Werkzeug in die Stadt?

Aus Sicht Chinas: mit Sicherheit. Triers Stadtväter lassen sich mit dieser Statue von einem Staat einspannen, der das größte Volk der Erde unterdrückt und seine Minderheiten brutal verfolgt. Und die Stadt hat offenbar nicht einmal ein schlechtes Gewissen dabei. Dem entspricht der unkritische Umgang mit Marx im gesamten Begleitprogramm. Da können schon Fünfjährige als sogenannte Museumsdetektive „der Spur des großen Denkers“ Marx folgen. Aber es gibt nicht eine einzige Veranstaltung zur Realität des Kommunismus in der DDR oder in China.

Wie sollten wir als Öffentlichkeit denn mit dem 200. Geburtstag von Karl Marx umgehen?

Er ist jedenfalls gewiss kein Grund zu feiern, wie die Stadt Trier das derzeit macht. Wer über Marx sprechen will, muss vor allem darlegen, warum eine humanistisch inspirierte Theorie zu Diktatur und Terror führte. Und das bedeutet nicht, wie es manche Linken-Politiker tun, die „Ausführung“ seiner Ideen in der DDR zu kritisieren, sondern seine Denkfehler zu benennen – zum Beispiel seine Kritik am „Kapitalismus“, also dem privaten Unternehmertum. Denn die Geschichte hat uns gelehrt: Wer die wirtschaftliche Freiheit abschafft, schafft auch die politische Freiheit ab. Und – kein anderes Wirtschaftssystem hat der Welt so viel Wohlstand gebracht wie der vielgescholtene Kapitalismus. Die Stadt Trier könnte zum Beispiel Menschen einladen, die in einer kommunistischen Diktatur gelebt haben und darüber berichten können. Man könnte auch darüber reden, warum die Planwirtschaft krachend gescheitert ist, so dass selbst die Machthaber im kommunistisch regierten China davon Abstand genommen haben.



Muss man Marx denn dafür verantwortlich machen, dass in seinem Namen Diktaturen errichtet wurden?

Man kann die kommunistischen Diktaturen nicht von Marx lösen. Sie haben umgesetzt, was er gefordert hat: Zum Beispiel die Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln, die Verstaatlichung der Banken, die Schaffung von Staatsbetrieben, die Verstaatlichung der Kindererziehung. Vor allem aber hat er die Anwendung „revolutionärer Gewalt“ für notwendig erklärt – und den totalitären Anspruch der Kommunisten begründet, nur sie hätten die Gesetze der Geschichte verstanden. All das findet sich schon im Kommunistischen Manifest. Marx hat seine Anhänger ausdrücklich zu Gewalt und Unterdrückung ermächtigt.

Fehlt es da an gesellschaftlicher Aufklärung zum Beispiel über die Geschichte der DDR?

Ganz offensichtlich! In die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen kommen zwar mehr als 200.000 Schüler pro Jahr, doch von der DDR wissen sie so gut wie gar nichts. Im besten Fall waren im Unterricht die deutsche Teilung und die Wiedervereinigung dran. Aber die Ideen und die Strukturen, auf denen das System in der DDR beruhte, sind den meisten völlig unbekannt. Das ist deshalb ein Problem, weil viele dieser Ideen auf den ersten Blick verführerisch erscheinen – gerade jungen Menschen. Ich entsinne mich, wie ich mit 16 Jahren zum ersten Mal das Kommunistische Manifest gelesen habe. Alles schien so einfach zu sein: Die Geschichte sei eine Geschichte von Klassenkämpfen. Doch wenn die Arbeiter über die Bourgeoisie gesiegt hätten, gebe es keine Ausbeutung mehr und jeder könne nach seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten leben. Diese Vereinfachung historischer Prozesse durch Marx ist fast kindlich naiv – aber eben deshalb auch verlockend. Deswegen ist es so wichtig, über den Kommunismus aufzuklären.

Sie arbeiten in Ihrer Gedenkstätte auch viel mit Opfern des Kommunismus zusammen. Wie reagieren die auf die Statue?

Die meisten sind entsetzt. Schon im vergangenen Jahr habe ich Briefe von politisch Verfolgten bekommen, die gegen die Pläne der Stadt Trier protestierten. Wir haben dort deshalb eine Veranstaltung durchgeführt und den Sprecher der DDR-Opferverbände eingeladen. Aus dem Publikum meldete sich dabei eine Frau zu Wort, die in der DDR im Frauengefängnis Hoheneck inhaftiert und jahrelang ihr Kind nicht sehen durfte. Sie sagte, während sie mit den Tränen kämpfte: Ich fühle mich durch dieses Denkmal ein zweites Mal gedemütigt.



Seit 2001 ist Hubertus Knabe Leiter der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Er studierte Germanistik in Bremen und promovierte in Berlin zu dem Thema „Möglichkeiten und Grenzen der Problemartikulation in sozialistischen Systemen. Eine vergleichende Analyse der Umweltdiskussion in der DDR und Ungarn“. Im Anschluss war er bis 2000 Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen in Berlin.