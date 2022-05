Dieser Text ist ein Problemfall. Vermutlich würde es ihn gar nicht geben, wäre der Mensch nicht auch und vor allem ein angstbegabtes Wesen. Die Angst, so hat der dänische Existenzphilosoph Sören Kierkegaard einmal gesagt, ist die Begierde nach dem, wovor man sich fürchtet. Und so betrachtet scheint der moderne Mensch ein schier unendlich begieriges Wesen zu sein. Er fürchtet sich nämlich nahezu vor allem und jedem: vor dem Zahnarzt und der Dunkelheit, vor Corona, aber auch vor der Corona-Impfung. Manche fürchten sich vor dem Atomschlag, andere wiederum vor einer Welt, in der dieser Schlag aufgrund der Abwesenheit von atomaren Waffen am Ende vielleicht gar nicht mehr möglich wäre. Mithin: Grund zur Angst gibt es mehr als genug. Eigentlich eine beruhigende Feststellung. Denn nur wer in Angst war, findet auch Ruhe.

Aber wie gesagt: Dieser Text ist ein Problemfall. Er funktioniert nämlich nur aufgrund Ihrer Angstlust. Er spielt mit den Gespenstern in Ihrem Keller und mit der Furcht vor dem Fall ins Bodenlose. Oft reicht da schon ein einziges Wort, und der sichere Grund fängt an zu wackeln: „Inflation“ zum Beispiel wäre ein solches. „Klimawandel“ ein anderes. Und seit ein paar Tagen: „Affenpocken“. Man stelle sich das doch auch nur einmal vor: Der ganze Körper überzogen mit Pusteln, die nur noch der ausgewiesene Mediziner genauer zu spezifizieren weiß: Macula, Papula, Vesikula und natürlich Pustula. Da bekommt der alte Affe Angst nicht nur Zucker, ihn plagen regelrechte Juckattacken. Aber genug des flapsigen Untertons. Immerhin soll man bei Kindern unter 16 Jahren, die mit der virulenten zentralafrikanischen Variante des in Fachkreisen auch Othopoxvirus simiae genannten Erregers infiziert sind, bei früheren Ausbrüchen eine Fallsterblichkeit von bis zu elf Prozent beobachtet haben. So zumindest sagt es das zuständige Robert-Koch-Institut. Nur die westafrikanische Variante soll hingegen mit einer deutlich geringeren Fallsterblichkeit einhergehen.