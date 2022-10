Nun kann man von privaten Friedensinitiativen halten, was man will – wir sind ein freies Land, und der „Philosophiejournalist aus der Narrenhochburg Köln“ (Peter Sloterdijk über Precht) darf selbstverständlich auch zu geopolitischen Großproblemen jederzeit seinen Senf dazugeben. Schier unfassbar sind allerdings die Einlassungen eines Mitglieds der Bundesregierung in Reaktion darauf. Karl Lauterbach wörtlich via Twitter: „Mal ehrlich: Was sollen denn jetzt Kniefälle vor Putin bringen? Wir sind im Krieg mit Putin und nicht seine Psychotherapeuten. Es muss weiter konsequent der Sieg in Form der Befreiung der Ukraine verfolgt werden. Ob das Putins Psyche verkraftet ist egal.“ Ende der Durchsage.