Karl Lauterbach ist Arzt, Epidemiologe, Professor. Er sitzt seit 2005 für die SPD im Bundestag.

Herr Lauterbach, in dem Film „Die Wahrheitskrise“ von Jakob Augstein vergleichen Sie die Flüchtlingskrise 2015 mit der Coronakrise. Sie sagen den bemerkenswerten Satz, anders als heute hätte die Regierung ihre Politik „überhaupt nicht gut begründet“ oder „Hilfsbegründungen“ vorgeschoben. Sie hätte keine Diskussion zugelassen. Ihre Politik sei wissenschaftlich nicht begründet gewesen. Wenn man das mal zuspitzt, heißt das: Die Regierung hat kopflos gehandelt und die Bürger über den Tisch gezogen?

Nein, auf keinen Fall. Ich kann ja das Richtige tun, ohne dass sich das wissenschaftlich gut begründet. Ich halte die Entscheidungen, die damals getroffen wurden, im Großen und Ganzen für richtig.

Was hätte die Regierung anders machen sollen?

Die Bevölkerung hätte mitgenommen werden können, wenn die gleichen Entscheidungen wissenschaftlich begründet gewesen und entsprechend kommuniziert worden wären.

In der Coronakrise setzt die Bundesregierung auf den Rat des Virologen Christian Drosten. Wer wäre der Drosten der Flüchtlingskrise gewesen?

Die Politik gibt es so wenig wie den Berater. Die Politik ist sehr vielschichtig, da gibt es das Kanzleramt und die Ministerpräsidenten. Da ist Merkel selbst. Da sind aber auch diverse Ministerien involviert. Die Politik selbst ist schon ein heterogener Club, und der Club der Berater ist auch sehr viel größer als Christian Drosten. Also, mir fallen auf Anhieb zehn Leute ein, die sehr großen Einfluss auf die Regierungspolitik haben. Und die wiederum basieren mit ihren Empfehlungen auf den Studien von Tausend anderen. Das ist ein internationales Netz von Wissenschaftlern. Das gab es auch in der Flüchtlingsfrage – wenn auch nicht so ausgeprägt.

Am häufigsten zitiert wurde immer der Migrationsforscher Gerald Knaus, der der Kanzlerin und der EU zu dem „EU-Türkei-Deal“ geraten hat, der die Lage zwar für kurze Zeit beruhigt hat, der uns aber heute um die Ohren fliegt. Zeigt dieses Beispiel nicht, dass auch Wissenschaftler fehlbar sind?

Wissenschaftler sind auf jeden Fall fehlbar. Ich kenne keinen einzigen, der in der Coronakrise nicht schon mal falsch lag – mit mir angefangen. Aber mir ist eine fehlbare Wissenschaft lieber, die meistens richtig, aber manchmal falsch liegt, als sich auf Meinungsführer oder das Bauchgefühl zu verlassen – oder sich von populistischen Strömungen lenken zu lassen. Da finde ich die Wissenschaft demokratischer und qualitativ hochwertiger.

Schon 2015 haben Kriminologen oder renommierte Migrationsforscher wie der Brite Paul Collier davor gewarnt, dass die Kanzlerin Deutschland und Europa ein gewaltiges Problem aufbürde, wenn sie Millionen Menschen unkontrolliert nach Deutschland einreisen lasse. Warum hat die Regierung diese Warnungen ignoriert?

An Ihrer Frage sind zwei Dinge falsch. Erstens war die Zuwanderung nur teilweise unkontrolliert. Zweitens sind die Arbeiten von Paul Collier damals sehr wohl berücksichtigt worden. Ich selbst habe sein Buch „Exodus“ damals gelesen. Ich erinnere mich daran, dass ich darüber mit dem leider verstorbenen Thomas Oppermann und der späteren Fraktionschefin Andrea Nahles gesprochen habe.

