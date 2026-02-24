Karin Prien will sich um Jungen kümmern - Gleichstellung für alle!

Karin Prien will Gleichstellungspolitik neu denken – weg vom reinen Frauenprojekt, hin zu einer Politik, die auch dort hinschaut, wo Jungen und junge Männer zurückfallen. Die Datenlage gibt ihr recht. Ihre Schlussfolgerungen bleiben fragwürdig.