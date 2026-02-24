Prien
Karin Prien will sich um Jungen kümmern Gleichstellung für alle!

Karin Prien will Gleichstellungspolitik neu denken – weg vom reinen Frauenprojekt, hin zu einer Politik, die auch dort hinschaut, wo Jungen und junge Männer zurückfallen. Die Datenlage gibt ihr recht. Ihre Schlussfolgerungen bleiben fragwürdig.

VON FELIX NIKLAS BINDER am 2. März 2026 4 min

Felix Niklas Binder hat in Passau Rechtswissenschaften, Geschichte und Politikwissenschaft studiert. Auf dem eigenen Substack schreibt er über politische Philosophie, Liberalismus und die kulturellen Konflikte der Gegenwart.

„Für mich zählt das Ergebnis.“ Mit diesem Satz hat Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie, Frauen und Jugend im Kabinett Merz, in einem kürzlich erschienenen Interview mit dem Stern ihre Haltung zur Paritätsdebatte offen benannt – und damit einen der beständigsten Konflikte im politischen Kulturkampf erneut angefacht. Gleichheit vor dem Gesetz tritt damit hinter Gleichheit im Ergebnis zurück. Verfassungsgerichte in Brandenburg und Thüringen sehen das anders als die Ministerin. Sie haben entsprechende Regelungen bereits gekippt.

