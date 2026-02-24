- Gleichstellung für alle!
Karin Prien will Gleichstellungspolitik neu denken – weg vom reinen Frauenprojekt, hin zu einer Politik, die auch dort hinschaut, wo Jungen und junge Männer zurückfallen. Die Datenlage gibt ihr recht. Ihre Schlussfolgerungen bleiben fragwürdig.
„Für mich zählt das Ergebnis.“ Mit diesem Satz hat Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie, Frauen und Jugend im Kabinett Merz, in einem kürzlich erschienenen Interview mit dem Stern ihre Haltung zur Paritätsdebatte offen benannt – und damit einen der beständigsten Konflikte im politischen Kulturkampf erneut angefacht. Gleichheit vor dem Gesetz tritt damit hinter Gleichheit im Ergebnis zurück. Verfassungsgerichte in Brandenburg und Thüringen sehen das anders als die Ministerin. Sie haben entsprechende Regelungen bereits gekippt.
-
