Sie hat ein Gespür für politische Symbolik. Längst macht Karin Prien so nicht nur im Norden, sondern auch in Berlin von sich reden. Im Sommer vergangenen Jahres initiierte sie die Gründung der „Union der Mitte“, als Antwort der Merkelianer auf die „Werteunion“ am rechten Rand der Partei. Die Gründung sei notwendig gewesen, um einen Rechtsruck in der CDU zu verhindern, sagt sie, „um der schweigenden Mehrheit in einer existenziellen Situation eine Stimme zu geben“. Die CDU dürfe den Kontakt zur Mitte der Gesellschaft und ihrem Lebensgefühl nicht verlieren, so Prien, die Partei könne rechts gar nicht so viele Wähler hinzugewinnen, wie sie derzeit wieder drohe, in der Mitte zu verschrecken.