Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Niemand wird jemals genau sagen können, wer bei der Kanzlerwahl am kommenden Dienstag für Friedrich Merz (CDU) gestimmt hat. Zum einen ist die Wahl geheim. Da kann jeder hinterher behaupten, er habe so oder so abgestimmt. Zum anderen waren Kanzlerwahlen immer die ideale Gelegenheit für unzufriedene Abgeordnete, ihren Frust mit dem Stimmzettel abzureagieren. Wird ja niemand erfahren.

Folglich ist es keine Überraschung, dass bei bisher 23 Kanzlerwahlen zwischen 1949 und 2021 – von Konrad Adenauer (CDU) bis Olaf Scholz (SPD) – der Kandidat 22-mal weniger Stimmen bekommen hat, wie die ihn tragende Koalition eigentlich hätte aufbringen müssen. Bei Großen Koalitionen mit in der Vergangenheit großen Mehrheiten wagten stets besonders viele Mitglieder des Bundestags (MdB) aus dem Koalitionslager mit Nein zu stimmen oder sich zu enthalten. Als Angela Merkel (CDU) 2005 zum ersten Mal zur Kanzlerin gewählt wurde, fehlten ihr 51 von 448 Stimmen. Bei Kurt-Georg Kiesinger (CDU) betrug das Defizit 1966 sogar 107 bei 447 schwarz-roten Bundestagsabgeordneten.