Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland

Auf ein Kölsch mit Armin Laschet in einem Traditionslokal in der Kölner Innenstadt. Der Wirt, jahrzehntelanges CDU-Mitglied, kommt voller Kölner Jovialität an den Tisch und nimmt, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen hin oder her, kein Blatt vor den Mund: „Und ham se sich die Rede von Kramp-Karrenbauer angeschaut? Man merkt, dass se angeschossen is. Dat is ne anständige Frau, aber Kanzlerin, nee. Kanzler müssen nicht nur intelligent sein, se müssen auch Charisma haben. Dat hat se nich.“ „Typisch Kölner“, sagt Laschet lachend, beißt vom Mettbrötchen ab und nimmt einen kräftigen Schluck Kölsch.

Die Parteiführung von CDU und CSU will erst in einem Jahr klären, wen sie ins Rennen um das Kanzleramt schickt. Aber je mehr man sich in der Unionshierarchie nach unten durchfragt, desto unverblümter werden die Antworten. Die Partei verlangt nach Persönlichkeiten, die führen.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Die ersten vier Wochen kosten 3,90 €, danach 8,90 €/Monat.

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden.