Matern von Marschall ist Verleger in Freiburg und sitzt seit 2013 für die CDU im Bundestag. Zusammen mit sechs anderen CDU-Bundestagsabgeordneten aus Baden-Württemberg hat er sich schon in der vergangenen Woche in einem offenen Brief hinter Markus Söder (CSU) gestellt.

Herr von Marschall, Sie haben sich zusammen mit sechs anderen CDU-Bundestagsabgeordneten aus Baden-Württemberg in einem Brief hinter Markus Söder als Kanzlerkandidaten gestellt – nicht hinter Ihren Parteichef. Kann Laschet nicht Kanzler?

Beide können Kanzler, aber wenn wir als direkt gewählte Abgeordnete vor Ort mal in unsere Wahlkreise hineinhören, dann ist die Stimmung im Südwesten eindeutig: Kommt bitte mit Markus Söder in den Wahlkampf.

Was hat denn Söder, was „Häuptling Wirdsonix“ nicht hat?

Er hat genaue Vorstellungen über die Schwerpunkte im Wahlkampf. Erstens Bekämpfung der AfD, zweitens Verbindung von Wirtschaft und Klimaschutz. Diesen beiden Themen werden nach meiner Einschätzung die Wahl entscheiden, die Bekämpfung der AfD im Osten und der Klimaschutz im Südwesten.

Zum Showdown der beiden ist es nur gekommen, weil Söder die Personalfrage in die Fraktionssitzung getragen hat – und das, obwohl er noch einen Tag vorher gesagt hatte, wenn das CDU-Präsidium sich für Laschet ausspreche, werde er das „ohne Groll“ akzeptieren. Hat Sie diese 180-Grad-Wendung überrascht?

Es war keine 180-Grad-Drehung.

Was denn?

Söder hat gesagt – und dieses kleine Wort ist wichtig – dass die CDU in ihrer „Breite“ über den Kandidaten entscheiden muss. Und das bedeutet nicht nur im Präsidium und unter den Bundestagsabgeordneten, sondern auch unter den Kreis- und Ortsverbänden und in der Öffentlichkeit. Und da haben sich die positiven Umfragen über Söder stabil über Monate gehalten.

Verraten die nicht mehr über Söders Talent, sich als Macher in der Krise zu profilieren, als über seine tatsächlichen Fähigkeiten?

Ich denke, er kann beides: Er hat Führungsstärke – und er kann sich gut verkaufen.

Laschet hatte gedacht, der Rückhalt des Präsidiums reiche aus für eine Kanzlerkandidatur. Söder fordert, die Basis müsse gefragt werden. Und weil es kein Verfahren gibt, wähnen sich beide im Recht.

Genau das ist der Punkt. Die Parteien haben es versäumt, sich auf ein Verfahren zu verständigen, um die Nachfolge zu regeln. In der Fraktion sind sich aber eigentlich alle darüber einig, dass sich Markus Söder und Armin Laschet untereinander verständigen sollten, wer als Kandidat antritt.

Wie soll das gehen? Mit Armdrücken? Münze werfen? Oder spielen sie Hau-ab-Du-schielst?

Das muss ich den beiden überlassen. In der Vergangenheit ist es mal ein Frühstück gewesen. Vielleicht ist es jetzt ein Mittagessen oder ein Abendessen oder ein Spaziergang im Berliner Tiergarten.

Matern von Marschall / dpa