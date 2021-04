Die Grünen gehen mit einer Kanzlerkandidatin in den Bundestagswahlkampf. Bei einer Pressekonferenz stellte Robert Habeck seine Co-Parteichefin Annalena Baerbock als Spitzenkandidatin vor. Die Partei sei in den Umfragen stabil bei über 20 Prozent, die Union in Reichweite.

„Wir haben immer wieder darüber geredet, wer Kanzlerkandidatin der Grünen werden soll. Wir beide hatten uns darauf vorbereitet, wir beide wollten es, aber am Ende kann es nur eine machen. Und so ist es der Moment zu sagen, dass die erste grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sein wird“, sagte Habeck. Er beschrieb Baerbock als „kämpferische, fokussierte, willensstarke Frau“, die genau wisse, was sie wolle. Die Entscheidung für ihre Kandidatur muss noch auf einem Parteitag im Juni bestätigt werden. Die Zustimmung gilt als sicher.

Baerbock hat schnell Karriere gemacht

Baerbock wuchs in der Nähe von Hannover auf dem Dorf auf und studierte Politikwissenschaften und Völkerrecht in Deutschland und London. Bei den Grünen hat die Mutter von zwei Töchtern schnell Karriere gemacht: 2009 Vorstand der europäischen Grünen und Landesvorsitzende in Brandenburg; 2013 Einzug in den Bundestag; 2018 Bundesvorsitzende der Grünen gemeinsam mit Habeck.

Bisher haben in der Regel nur CDU/CSU und SPD Kanzlerkandidaten nominiert, mit einer Ausnahme: 2002 stellte die FDP Guido Westerwelle auf, wurde dann aber mit 7,4 Prozent nur viertstärkste Kraft im Bundestag hinter SPD, CDU/CSU und Grünen.

mn/dpa