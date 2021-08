Das heißt vor allem für Sendungen wie „Anne Will“: Die Zeiten, in denen sich Politikerinnen vom Format Annalena Baerbocks über sonntägliche Kuschelrunden mit einer ihnen wohlgesinnten Moderatorin freuen durften, sind vorbei. Natürlich könnte die ARD mit ihrem Prime-Talk auch einfach so weitermachen wie bisher, Geld ist ja ohnehin genug da. Aber eben nur um den Preis der endgültigen Lächerlichkeit. Völlig unvorstellbar nämlich, dass in Bild-TV eine Aktivistin mit haltlosen Antisemitismusvorwürfen in Richtung eines CDU-Kandidaten hantieren könnte, ohne auch nur mit einer einzigen kritischen Nachfrage rechnen zu müssen. So geschehen im Mai im Fall von Luisa Neubauer und Hans-Georg Maaßen bei Will.