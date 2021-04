Unklar bleib allerdings, wie denn das weitere Verfahren aussehen wird – zumal eine Entscheidung über den Kanzlerkandidaten sehr schnell herbeigeführt werden soll, spätestens wohl bis zum nächsten Wochenende. Auf Nachfrage sprach Armin Laschet lediglich von „Beratungen“, zu denen es nun kommen werde – ob auf der am morgigen Montag stattfindenden Präsidiumssitzung der CDU schon mit einer Entscheidung zu rechnen sei, ließ er offen. Insgesamt klang es zwar so, dass es derart schnell eher nicht gehen werde – zumal die Bundestagsfraktion immer deutlicher ein Mitspracherecht in dieser Frage einfordert. Doch die Dynamik lässt sich jetzt kaum noch aufhalten.