Johanna Jürgens hospitiert bei Cicero. Sie studiert Publizistik und Literaturwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Zuvor arbeitete sie als Redaktionsassistenz beim Inforadio des RBB.

Angela Merkel konnte wohl keinen Tag länger warten. Die eigentlich für Donnerstag angesetzte Konferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder findet nun schon am Mittwoch statt. Ein klares Signal an all diejenigen, die angesichts der Frequenz dieser Treffen und den darauf folgenden Appellen bereits abgestumpft sind: Die Lage ist (wieder) ernst.

Vieles spricht dafür, dass beim morgigen Bund-Länder-Treffen wieder strengere Maßnahmen beschlossen werden. Nach Bild-Informationen will das Kanzleramt für weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens werben, die Rede ist von einem „Lockdown light“, also begrenzten Ausgangsbeschränkungen.

Prognosen wurden Realität

Die Forderung kommt nicht überraschend: Die rasante Entwicklung der Infektionszahlen spricht für sich, Epidemiologen und Virologen prognostizierten bereits öffentlichkeitswirksam, dass wir mit erneuten Ausgangsbeschränkungen zu rechnen haben, gar nicht drum herumkommen werden. Und auch Merkels Ton wurde in den vergangenen Wochen schärfer, zumindest intern.

Nach dem letzten Bund-Länder-Treffen beklagte die Bundeskanzlerin, die Ansagen seien „nicht hart genug, um das Unheil von uns abzuwenden.“ In einer Hochrechnung sagte sie voraus, dass wir bald mit 19.200 Neuinfektionen rechnen müssten, sofern nichts passiert. Aus der „Wir schaffen das“-Kanzlerin wurde in der Corona-Pandemie eine, die stets das Beste hofft, aber vom Schlimmsten ausgeht.

Und sie sollte Recht behalten: Deutschland hat die Marke der 11.000 Neuinfektionen geknackt, Epidemiologen gehen davon aus, dass Merkels 19.200-Szenario bereits in wenigen Tagen der nächste traurige Rekord wird. Erneute Ausgangsgbeschränkungen scheinen angesichts dieser Entwicklungen nur nachvollziehbar, gar alternativlos. Doch sie bergen ein Dilemma: Ein begrenzter Lockdown, so notwendig er auch ist, trifft die Falschen.

Private Zusammenkünfte sind Infektionsherde

Eine aktuelle Grafik des RKI zeigt, welchem Infektionsumfeld die Gesundheitsämter die gemeldeten Covid-19-Fälle zuordnen konnten: Demnach sind es zum jetzigen Zeitpunkt vor allem private Haushalte sowie Alten- und Pflegeheime, in denen das Ansteckungsrisiko besonders hoch ist. Auf Platz drei folgt der Arbeitsplatz, der Anteil der Gastronomie am Infektionsgeschehen ist dagegen verschwindend gering.

Die Infektionsumfelder der Covid-19-Fälle im zeitlichen Verlauf / Quelle: RKI

Nun kann man sagen, dass das auch daran liegen kann, dass sich Infektionsketten in Bars, Cafés und Restaurants nur schwer nachvollziehen lassen, besonders wenn einige sich einen Spaß daraus machen, den Weihnachtsmann auf die Liste zur Kontaktverfolgung einzutragen. Ziemlich klar ist jedoch: Das Risiko einer Ansteckung, gar eines Superspreader-Events, ist in einem Restaurant mit gutem Hygienekonzept deutlich geringer, als auf einer kuscheligen WG-Party. Nicht zuletzt deshalb, weil sich auf letzterer kaum bis gar nicht beeinflussen lässt, ob sich irgendjemand an die AHA-Regeln hält.

Wer eine Sperrstunde verhängt oder sogar die Gastronomie komplett schließt, beendet kaum gesellige Abende. Im Zweifel macht er sie nur geselliger – wo wir auch schon bei den privaten Zusammenkünften wären, dem großen hellblauen Balken in der Grafik der Infektionsumfelder. Während die Gastronomen als Sündenböcke dastehen, feiern die eigentlichen Verantwortlichen in den eigenen vier Wänden unbeirrt weiter.

Es liegt an jedem Einzelnen

Es ist selbstverständlich gut, dass sich solche privaten Zusammenkünfte nicht unterbinden lassen. Dürfte die Polizei in Wohnungen eindringen, um die anwesenden Haushalte zu zählen, hätten wir schnell das Maß an Überwachung, das diejenigen bereits jetzt anprangern, die Corona für eine Lüge und alle Maßnahmen für dementsprechend übertrieben halten.

Die Unverletzlichkeit der Wohnung erfordert einen Vertrauensvorschuss der Regierung gegenüber den Bürgern. Sie setzt voraus, dass wir verstehen, wie ernst die Lage ist und wie groß der Einfluss jedes einzelnen, dass die zweite Welle nicht die Dimensionen annimmt, die viele – realistischerweise – bereits prognostizieren. Denn aus „einmal ist keinmal“ wird schnell „einmal ist einmal zu viel“. Dass manche Dinge nicht gehen, andere wiederum ihren gewöhnlichen Lauf nehmen, scheint für viele allerdings unverständlich: Museen, Geschäfte, Bars und Restaurants haben offen, aber ich soll nicht bei mir zu Hause feiern? Vermutlich denken einige sogar, sie täten etwas Gutes: Anstatt sich mit lauter Fremden in ein Restaurant zu setzen, treffen sie sich lieber mit Freunden in der eigenen Wohnung. Corona, das haben nur die Anderen.

Das ist so nachvollziehbar wie fatal: Die Instrumente sind langsam aufgebraucht, die Appelle der Regierung verklingen. Es scheint die Signalwirkung eines Minimalbetriebes zu brauchen, die alle Beherbergungsverbote und Sperrstunden, auch aufgrund ihrer Unverhältnismäßigkeit, nicht erzielen konnten.

Ein Schuss in den Ofen?

Das Kanzleramt will nun besonders bei Gastronomie und Veranstaltungen hart vorgehen, heißt es. Damit droht ein erneuter Schuss in den Ofen. Denn die Gerichtsentscheidungen der vergangenen Wochen haben gezeigt: Freiheitseinschränkende Maßnahmen müssen erwiesenermaßen wirksam sein, also zum Abflachen des Infektionsgeschehens beitragen. Maßnahmen mit Signalwirkung, aber wenig Präventionspotential, wurden berechtigterweise von Verfassungsgerichten gekippt. Das ist kein schlechtes Zeichen, sondern Zeugnis eines funktionierenden Rechtsstaats.

Doch je mehr Corona-Maßnahmen als verfassungswidrig eingestuft werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Akzeptanz der Bevölkerung für die Corona-Maßnahmen abnimmt – eine Akzeptanz, die gerade jetzt so wichtig ist, hängt doch das Infektionsgeschehen so maßgeblich von der privaten Freizeitgestaltung jedes Einzelnen ab.

Wir brauchen einen Fahrplan

So sehr der Anstieg der Infektionszahlen auch zu schnellen Entscheidungen drängen mag: Dass die Politik besonnen, aber bestimmt reagiert, ist zu diesem Zeitpunkt wichtiger denn je. Statt aktionistischer Verbote braucht es zielgerichtete Maßnahmen, die juristisch nicht schon vor ihrer Verordnung auf offensichtlich wackligen Beinen stehen.

Es scheint, als müsse das öffentliche Leben eingeschränkt werden, um die eigentlichen Infektionsherde im Privaten zu begrenzen. Für Gastronomen, Kulturschaffende und Einzelhändler, die sich streng an die Hygienekonzepte halten, eine offensichtliche Ungerechtigkeit. Sie tragen am wenigsten zum Infektionsgeschehen bei und doch trifft es sie immer als Erste. Es ist ein Dilemma, das sich nur schwer lösen lässt.

Kurz und schmerzlos?

Umso wichtiger ist nun eine klare Strategie für den Winter, die verhindert, dass die Stimmung kippt, die Wirtschaft noch mehr leidet als ohnehin schon und das Infektionsgeschehen außer Kontrolle gerät. Einen Vorstoß machte bereits der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Thomas Strobl. Er forderte die „sehr, sehr harte“ Lösung: Einen einwöchigen Lockdown, bei dem für sieben Tage alles dichtgemacht wird, auch Schulen, Kitas und Geschäfte. Klingt kurz und schmerzlos – die Frage ist nur, ob einmal reicht.