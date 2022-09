So erreichen Sie Rainer Balcerowiak:

Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Laut dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung soll der Ausstieg aus der Braunkohle „idealerweise“ bereits bis zum Jahr 2030 realisiert werden, während der „Kohlekompromiss“ der alten Bundesregierung noch 2038 als Deadline für die Kohle festgelegt hatte. Mit milliardenschweren Subventionen soll der damit besonders in einigen ostdeutschen Bundesländern, aber auch im Rheinland einhergehende Strukturwandel abgepuffert werden, etwa durch Infrastrukturprogramme und die Ansiedlung neuer, zukunftsträchtiger Betriebe. Alleine in der Lausitz hängen derzeit noch 16.000 Arbeitsplätze direkt an der Kohle.

„Rückholaktion“ für die Braunkohle.