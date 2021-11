Es passt also ins Bild, dass Robert Habeck, der Noch-Vorsitzende der Grünen, der nächste Vizekanzler wird. Schließlich sind die Grünen mit 118 Abgeordneten in der sich formierenden rot-grün-gelben Koalition deutlich stärker als die Freien Demokraten mit ihren 92 MdBs. Doch auf den 177 Seiten des Koalitionsvertrags taucht das Wort Vizekanzler nicht auf. Dort findet sich vielmehr die Formulierung: „Bündnis 90/Die Grünen stellen die Stellvertreterin oder den Stellvertreter des Bundeskanzlers gemäß Artikel 69 GG.“ In diesem Grundgesetzartikel heißt es lapidar: „Der Bundeskanzler ernennt einen Bundesminister zu seinem Stellvertreter.“ Auch im Grundgesetz ist an keiner Stelle von einem Vizekanzler die Rede.