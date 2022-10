So einen Klassenausflug gab es bei der Ampel noch nie. Erstmals flogen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seine wichtigen Minister gemeinsam in einem nagelneuen Truppentransporter an die spanische Atlantikküste. Doch es sollte keine Lustreise werden. Die ersten deutsch-spanischen Regierungskonsultationen seit neun Jahren standen ganz unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise in Europa. Mehr noch: Die Turbulenzen in der Bundesregierung nahmen die acht (!) rot-grün-gelben Kabinettskollegen gleich mit in die Luft.

Kurz vor Abflug hatte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) noch verkündet, dass nicht die drei noch laufenden, sondern darüber hinaus zwei bereits stillgelegte Atomkraftwerke zur Überwindung der Stromknappheit bis 2024 am Netz sein sollten. Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte bisher im Wege sozusagen der Streck-Entscheidung nach und nach den Fortbetrieb von lediglich zwei Anlagen und dies nur bis April 2023 in Aussicht gestellt. Eine Einigung gibt es nicht. Für Gesprächsstoff auf dem Airbus 340 war also gesorgt. Immerhin gab es Streuselkuchen mit reichlich Sahne.